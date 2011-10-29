Президентські вибори в Киргизії: Північ проти Півдня?

Копирайт изображения AP Image caption У Киргизії знову обирають президента, але країна розколота ще більше, ніж після попередніх виборів

Киргизька влада побоюється, що президентські вибори, призначені на 30 жовтня, можуть дестабілізувати ситуацію в країні.

Політологи говорять про кілька можливих сценаріїв розвитку подій. Одні вважають, що вибори завершаться у першому турі, проте багато хто вважає досить високою вірогідність проведення другого туру - повідомляє із Бішкеку Даніяр Карімов.

Якщо другий тур таки буде проведено, то, вочевидь, у ньому зустрінуться два кандидати – представники Півдня та Півночі Киргизії, - вважають аналітики. Спостерігачі вже давно звертають увагу на існування помітного регіонального поділу в країні.

На думку експертів, основна боротьба на виборах сконцентрується між кількома найбільш відомими широкій публіці політиками. Серед них Алмазбек Атамбаєв, прем’єр-міністр Киргизії, що тимчасово залишив свій пост, та колишній спікер парламенту Адахан Мадумаров.

Наприкінці минулого тижня Рада оборони Киргизії озвучила низку загроз, з якими країна може зіштовхнутися найближчим часом. Серед них – можливе зовнішнє вторгнення, масові безлади, а також розкол країни на Північ та Південь. Останнє сприймається Киргизією ледь не як неминучість. Як заявив "Російській Газеті" один із кандидатів в президенти, через різке загострення міжрегіональних суперечностей, киргизи "фактично перестали бути єдиним народом".

Розколота країна

Іноземні експерти часто називають Киргизію найслабшою ланкою СНД, пояснюючи це яскраво вираженим регіональним розділенням політичної еліти.

Якщо на фінішну пряму вийдуть кандидати, що представляють "північ" та "південь", то міжрегіональний поділ набуде негативного забарвлення Бусурманкул Табалдієв, виконуючий обов’язки секретаря Ради оборони

Місцевий істеблішмент розбитий на два табори. Умовною лінією політичного розколу виступає Ферганський хребет, що відокремлює відносно розвинену промислову Північ республіки від аграрної мало розвинутої Півночі. За часів СРСР суперечності між ними нейтралізувалися центром. Однак після розпаду Радянського Союзу вага влади в Киргизії почала знижуватись. До 2005 року офіційний Бішкек вже настільки слабо контролював регіони, що важелі управління поступово перейшли до містечкових груп. В республіці був запущений процес, соромливо названий "афганізацією". Одним з головних апологетів регіоналізму в киргизькій політиці вважають колишнього президента Курманбека Бакієва. Його вступ до влади забезпечила помасована інформаційна кампанія, що була проведена посольством США та місцевими неурядовими організаціями. Протягом кількох місяців, населення переконливо закликали скинути "північного лідера" Аскара Акаєва, який, начебто зачіпають інтереси "мешканців півдня". Ставка на регіональні протиріччя виявилася вірною, і з того часу географія стала незмінною супутницею киргизької політики. Після чергової зміни влади у 2010 році вона ледь не призвела до розділу країни. Прихильники скинутого Бакієва відкрито закликали створити Південний Киргизстан. На думку офіційного Бішкеку, Бакієв та його родичі ще спробують взяти реванш, або у випадку поразки, дестабілізувати ситуацію в країні. Президент Роза Отунбаєва з трибуни ООН закликала світову спільноту допомогти добитися екстрадиції її попередника на батьківщину. Про те, наскільки влада республіки боїться помсти скинутого правителя, свідчить той факт, що минулого тижня в Киргизії підняли до зброї силові структури. Приводом послужили відомості про заплановане вторгнення бойовиків з Афганістану, що, начебто, організоване братом Курманбека Бакієва Жанишем. Останній до зміни влади керував силовим блоком та, за даними киргизьких спецслужб, був пов'язаний з трафіком опіатів. "Якщо на фінішну пряму вийдуть кандидати, що представляють "північ" та "південь", то міжрегіональний поділ набуде негативного забарвлення", - каже виконуючий обов’язки секретаря Ради оборони Бусурманкул Табалдієв. Небезпека ситуації полягає в тому, що вибори обіцяють відбутися саме за цим сценарієм.

А ти чий будеш?

Згідно з прогнозами більшості киргизьких аналітиків, на останньому етапі президентських перегонів основна боротьба розгорнеться між уродженцями північних та південних областей республіки. Киргизія поки ще немає лідера, якого б було визнано на всій території країни. На його роль намагається висунутись Алмазбек Атамбаєв, який до останнього часу займав пост прем’єр-міністра. Він балотується в президенти, і на його підтримку вже висловилися кілька партій. Однак на півдні країни сильну позицію мають його головні конкуренти - Камчибек Ташиєв та Адахан Мадумаров. Сьогодні ситуацію в республіці Рада оборони характеризує як відносно стабільну. Проте, як зазначає влада, учасники виборів не надто схильні до компромісів, що може мати непередбачувані наслідки. Хибкий спокій країни, на думку учасників Ради оборони, може бути порушений чим завгодно – дії політиків, виступи націоналістів, релігійних радикалів або кримінальних угрупувань. Напередодні президентських виборів влада Киргизії намагається посилити охорону кордонів на півдні республіки. Офіційний Бішкек побоюється, одного дня тривога про вторгнення бойовиків не буде хибною. Утім, як стверджує голова прикордонної служби республіки Закір Тілєнов, його відомство є аж надто нечисленним, аби гарантувати безпеку кордонів.