Аварійна посадка "Боїнга" у Варшаві
Президент Польщі Броніслав Коморовський подякував пілотам, екіпажеві та пасажирам літака Boeing 767, який успішно здійснив аварійну посадку в аеропорту Варшави.
За словами польського президента, якого цитує агентство ПАП, капітан літака Тадеуш Врона сказав йому, що "пасажири дуже успішно співпрацювали в ту особливо складну мить".
"Справа не в тому, що пощастило. Спрацювала система - успішна система, коли всі процедури були повністю відпрацьовані. Чудово діяли і показали себе люди", - сказав президент Коморовський, додавши, що командир екіпажу заслуговує на відзнаку.
Пасажирський літак польської авіакомпанії LOT успішно здійснив посадку в міжнародному аеропорту Варшави через кількадесят хвилин кружляння в повітрі після того, як при спробі посадки в лайнера заклинило шасі.
Boeing 767 здійснював рейс з американського Ньюарка до варшавського аеропорту Фридерика Шопена. На борту лайнера був 231 пасажир.
Під час жорсткої посадки, яка відбулася згідно з аварійними процедурами, ніхто з пасажирів не постраждав - повідомив польському телебаченню речник компанії LOT Лешек Хожевскі.
Аеропорт закрили для того, щоб організувати посадку аварійного літака. Повідомляють, що він залишатиметься закритим до 8-ї ранку в середу.
Пожежники, які чекали аварійний "Боїнг", залили літак, що приземлився "на череві", піною, щоб не допустити займання.
Як повідомив кореспондент Бі-Бі-Сі у Варшаві Адам Істон, аварійна посадка літака збоку виглядала дуже гладкою, а проїзд авіалайнера посадковою смугою без шасі не був тривалим і супроводжувався лише іскрами.