Аварійна посадка "Боїнга" у Варшаві

Копирайт изображения Reuters Image caption Аварійний літак кружляв над містом понад півгодини, спалюючи пальне, щоб не було пожежі при посадці без шасі

Президент Польщі Броніслав Коморовський подякував пілотам, екіпажеві та пасажирам літака Boeing 767, який успішно здійснив аварійну посадку в аеропорту Варшави.

За словами польського президента, якого цитує агентство ПАП, капітан літака Тадеуш Врона сказав йому, що "пасажири дуже успішно співпрацювали в ту особливо складну мить".

"Справа не в тому, що пощастило. Спрацювала система - успішна система, коли всі процедури були повністю відпрацьовані. Чудово діяли і показали себе люди", - сказав президент Коморовський, додавши, що командир екіпажу заслуговує на відзнаку.

Пасажирський літак польської авіакомпанії LOT успішно здійснив посадку в міжнародному аеропорту Варшави через кількадесят хвилин кружляння в повітрі після того, як при спробі посадки в лайнера заклинило шасі.

Boeing 767 здійснював рейс з американського Ньюарка до варшавського аеропорту Фридерика Шопена. На борту лайнера був 231 пасажир.

Під час жорсткої посадки, яка відбулася згідно з аварійними процедурами, ніхто з пасажирів не постраждав - повідомив польському телебаченню речник компанії LOT Лешек Хожевскі.

Спрацювала система - успішна система, коли всі процедури були повністю відпрацьовані. Чудово діяли і показали себе люди Броніслав Коморовський, президент Польщі

Аеропорт закрили для того, щоб організувати посадку аварійного літака. Повідомляють, що він залишатиметься закритим до 8-ї ранку в середу.

Пожежники, які чекали аварійний "Боїнг", залили літак, що приземлився "на череві", піною, щоб не допустити займання.

Як повідомив кореспондент Бі-Бі-Сі у Варшаві Адам Істон, аварійна посадка літака збоку виглядала дуже гладкою, а проїзд авіалайнера посадковою смугою без шасі не був тривалим і супроводжувався лише іскрами.