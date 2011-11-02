Українських хакерів засуджено у Британії

Image caption Євген Кульбаба керував організацією переважно з України, а Юрій Коноваленко був його "правою рукою" у Британії

Двох українців засуджено до тюремного ув'язнення у Британії за те, що вони викрали три мільйони фунтів з банківських рахунків, "заражаючи" комп'ютери вірусами.

29-річний Юрій Коноваленко і 33-річний Євген Кульбаба мешкали у східному Лондоні, тепер кожен з них отримав вирок суду - термін ув'язнення на 4,5 роки за відмивання грошей за допомогою інтернет-технологій.

Обидва чоловіки керували групою хакерів, і вони визнали свою вину. У той час, як інші члени цієї групи відкидають звинувачення у шахрайстві.

Повідомляється, що для отримання таємної інформації про банківські рахунки, хакери використовували вірус типу троян.

Програма викрадала таку інформацію, як імена власників рахунків, паролі і самі номери рахунків.

Потім ця викрадена інформація поширювалася серед усіх членів групи і вони починали викрадати гроші з цих рахунків.

У період з вересня 2009 року до березня 2010 року було викрадено 2,8 мільйонів фунтів.

Поліція твердить, що хакери намагалися вкрасти ще 4,3 мільйони фунтів.

Повідомляється, що Євген Кульбаба, який переважно перебував в Україні, був "основним у цій групі змовників", а Юрій Коноваленко був його "правою рукою у Британії".