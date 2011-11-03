Фактор зброї: реальна загроза чи тиск на опозицію?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Янукович пообіцяв боротися з продажем зброї

В оточенні Януковича намагаються пом'якшити заяви президента щодо продажу зброї населенню і підготовки нападів на органи влади. Натомість в опозиції твердять, що такі висловлювання глави держави використовуватимуться для збільшення репресій стосовно його опонентів.

Віктор Янукович, промовляючи у середу на засіданні уряду, попередив, що має інформацію від правоохоронних органів "що йде скупівля зброї в країні і підготовка до нападів на органи влади."

Це викликало зливу коментарів і було розтиражовано на телеканалах і сайтах.

Аналітики, близькі до президента, намагаються дещо згладити кути висловлювань Януковича.

Директор Інституту стратегічних досліджень при президентові Андрій Єрмолаєв сказав bbc.ua, що висловлювання пролунали не в контексті питань, які розглядалися на Кабміні, а під час заключних розмірковувань Януковича щодо проблем криміналізації суспільства.

На думку Єрмолаєва, йшлося про факти продажу зброї на чорному ринку і що про напади на органи влади він не говорив.

"На жаль, кілька інтерпретацій в пресі змінили сенс сказаного. Ніякого питання стосовно озброєнь і влади не обговорювалося, і не могло обговорюватися в принципі. Мова йшла про стан економіки, проблеми криміналізації. Теза про зброю не була головною. Питання нападу на владу, опозиції – не обговорювалися",- твердить Андрій Єрмолаєв.

Чи була зброя?

Стосовно нападу на владу, питання опозиції – не обговорювалися Андрій Єрмолаєв, Інститут стратегічних досліджень

Досить суперечливою була реакція на заяву президента правоохоронних органів.

Речниця СБУ Марина Остапенко сказала bbc.ua, що "Служба безпеки не коментує ці заяви". СБУ – головне відомство, яке відповідає за безпеку державних органів.

Прес-служба МВС повідомила 2 листопада, що вона не має такої інформації. "На всіх останніх нарадах, оперативках МВС такої інформації не лунало",- каже прес-служба.

Виникло питання про ймовірність дезінформації президента.

Але вже 3 листопада таке припущення спростувало саме МВС. Управління зв'язків з громадськістю міністерства розповсюдило повідомлення, в якому йдеться про вилучення з незаконного обігу великої кількості зброї – майже 2800 одиниць вогнепальної зброї, серед якої 4 гранатомети, 2 кулемети, автомати, більше 400 гранат.

"Якщо у попередні роки зброя вилучалася у людей, які готують злочини, то цього року люди, у яких знайшли "стволи", серед мотивів називають і намір нападу на державні органи",- йдеться у повідомленні МВС.

А провладний часопис "Сегодня" каже, що підтвердженням слів Януковича говорять і останні події у Львові і Харкові і інших містах, "де були скандали з продажем зброї".

Посилення репресій?

Тим часом певна неузгодженість повідомлень силових органів і висловлювань президента дає підстави припускати, що президент сказав більше, ніж мав сказати. Хоча це була і жива мова, за словами аналітика Андрія Єрмолаєва.

Разом з тим опозиція одразу ж заговорила, що такі заяви були не спонтанними і мали політичний підтекст.

Один із лідерів опозиції, лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк, як повідомляє його прес-служба, вважає, що заяви Януковича про "збройні напади" свідчать про плани влади "закрутити гайки" за білоруським сценарієм. Яценюк твердить, що такі висловлювання президента в умовах кризи свідчать про втрату ним контролю над ситуацією. Депутат запитує: "Якщо глава держави настільки елементарно не володіє інформацією, то хто з його оточення вкладає йому в вуста заяви по чергову "змову лікарів"?

В подібному сенсі висловлюється і член фракції БЮТ, екс-заступник голови СБУ Олександр Скибинецький. В інтерв'ю bbc.ua він сказав, що силові дії влади можуть спровокувати деяких радикалів на дії у відповідь. Разом з тим, за його словами, поки такого не спостерігається. Водночас пан Скибинецький теж вважає, що заяви Януковича є передвісником посилення тиску на опозицію.

Такі заяви створюють підгрунтя, щоб вживати жорсткі дії щодо опозиції, яка діє виключно політичними методами. Навіть вулична боротьба – це маніфестації. Олександр Скибинецький, екс-заступник голови СБУ

"Такі заяви створюють підґрунтя, щоб вживати жорсткі дії щодо опозиції, яка діє виключно політичними методами. Навіть вулична боротьба – це маніфестації. На оцих страхах і фобіях грають ті, хто хоче довести свою потрібність вищим ешелонам. Опозиція не закупає зброї. Її продають самі міліціонери. А якщо є факти продажу зброї політикам з опозиції – хай влаштовують відкриті судові процеси",- твердить генерал Скибинецький.

Аналітик Андрій Єрмолаєв, близький до президента, відкидає можливість посилення тиску на опозицію і закликає не створювати атмосферу страху серед населення.

Політика страху

Водночас певні елементи настороженості час від часу виникають у населення. Кілька місяців було повідомлено про значне посилення охорони перших осіб держави, насамперед президента. Як інформували ЗМІ, президентська охорона Януковича збільшилася майже вдвічі порівняно з його попередником Віктором Ющенком.

В адміністрації президента не пояснили, для чого це, а сам Віктор Янукович сказав на прес-конференції у червні, що це не від нього залежить. Але він, мовляв, знає по певні наміри деяких сил.

Час від часу, за повідомленням представників опозиції, правоохоронні органи висувають звинувачення нелояльним до президента партій щодо їх намірів підбурювати людей до спротиву владі і здійснення терактів.

В липні СБУ затримала групу учасників організації "Патріот України", звинувативши їх в організації вибуху на Хрещатику під час святкування Дня незалежності. Потім факти не підтвердилися.

Детальніше читайте у статті " СБУ відпустила підозрюваних у підготовці теракту".