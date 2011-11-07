Комуністи відсвяткували річницю революції

Image caption В Києві мітинг завершився на Майдані Незалежності

Прихильники Комуністичної партії України провели у Києві мітинг з нагоди річниці Жовтневої революції 1917 року.

Після того, як учасники акції зібралися біля пам'ятника Леніну на Бесарабській площі, згодом вони рушили Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Їм намагалися перешкодити активісти право-націоналістичного об'єднання "Свобода", кидаючи у мітингувальників яйця та пакети з молоком, але міліція розмежувала опонентів.

"Свободівці" виривали червоні прапори у прихильників КПУ, внаслідок чого виникли сутички та бійки. По натовпу активісти "Свободи" кидалися яйцями.

За різними повідомленнями, участь в акції взяло від 1 до 2,5 тисяч людей.

Як повідомляли, затримали декількох учасників акцій з обох сторін.

Напередодні суд заборонив проводити політичні акції 7 листопада, але в самій компартії сказали, що цей захід у центрі Києва був зустріччю депутатів із своїми виборцями.

Представники Компартії сказали, що провели акцію проти "соціальної несправедливості та фашизації українського суспільства".

Запорізькі і севастопольські комуністи та Сталін

Цього дня комуністи у Запоріжжі відкрили новий пам'ятник Сталіну після того, як минулого року його зруйнували активісти націоналістичних організацій.

"Після терористичного акту, скоєного на території Запорізького обкому партії і руйнування пам'ятника Сталіну, ветерани оголосили про початок збору коштів на відновлення пам'ятника Йосипу Сталіну, а також герою війни - Зої Космодем'янській. Обласний комітет Компартії зайнявся виготовленням пам'ятників", - розповів Інтерфаксу секретар запорізького обкому КПУ Олександр Зубчевський кілька днів тому.

Image caption Націоналісти зустріли парад комуністів яйцями та молоком

За його словами, пам'ятники стоятимуть у скляному пантеоні (своєрідній вітрині), яку спорудять перед будівлею обкому КПУ.

Як розповідає кореспондент Бі-Бі-Сі у Севастополі Олександр Шталтовний, під час акції протесту у Севастополі місцеві комуністи закликали місцеву раду до розпуску. Як наголосив 1-й секретар севастопольського комітету КПУ та депутат міськради Василь Пархоменко, протягом року "провладна більшість міськради не ухвалила в інтересах простих людей жодного рішення".

На мітингу за участі понад 600 членів КПУ, місцевого Союзу робочих та Союзу радянських офіцерів пролунали вимоги щодо скасування пенсійної реформи, заборони приватизації решток державної власності та продажу земель сільськогосподарського призначення.

Вранці цього ж дня на севастопольський маршрут №95 вийшов пасажирський мікроавтобус із зображенням Йосипа Сталіна.

Кілька тисяч зібраних через Інтернет гривень за розміщення рекламної наклейки оплатив севастопольський шахіст Роман Рожин. По обіді він повідомив журналістам, що після першої та єдиної поїздки містом автобус зник із маршруту.

Водночас зник й мобільний зв'язок і з водієм транспортного засобу.