У Південній Осетії обирають президента. Грузія вибори ігнорує

Копирайт изображения Reuters Image caption ЦВК Південної Осетії надрукувала 34 тисячі копій бюлетенів, яких має вистачити на всіх виборців

У Південній Осетії в неділю відбуваються президентські вибори. Одночасно в республіці, яку більшість країн світу вважає територією Грузії, проводять референдум про надання російській мові статусу державної.

Вибори відбуваються через те, що закінчився другий термін повноважень чинного президента самопроголошеної республіки Едуарда Кокойти. Сам він не бере участі у виборах.

За посаду глави Південної Осетії борються 11 кандидатів. Про кількість виборців можна судити за кількістю бюлетенів: їх надрукували 34 тисячі копій. У місцевому виборчком виключили ймовірність, що бюлетенів може забракнути.

У Тбілісі вже заявили, що "так звані президентські вибори ніякого значення для Грузії не мають".

"Ці вибори ніякого навантаження не мають, тому що світова спільнота не визнає ні самі вибори, ні їх результати Відповідно, не мають вони значення і для Грузії", - сказала заступник міністра закордонних справ Грузії Ніно Каландадзе.

"Вивезений" до Росії кандидат

Світова спільнота не визнає ні самі вибори, ні їх результати. Відповідно, не мають вони значення і для Грузії Ніно Каландадзе, заступник міністра закордонних справ Грузії

Передвиборна боротьба не обійшлася без скандалів. ЦВК не допустила до участі в президентських виборах опозиціонера і головного тренера збірної Росії з вільної боротьби Дзамболата Тедеєва. Це спровокувало протести і заворушення в Цхінвалі.

У день, коли Центрвиборчком голосував за кандидатуру пана Тедеєва, близько 200 опозиціонерів спробували прорватися в будинок уряду, де відбувалося засідання ЦВК.

ЦВК самопроголошеної республіки поширила заяву, в якій сказано, що президентом Південної Осетії, згідно з конституцією, може стати лише громадянин, який постійно проживає на її території протягом останніх 10 років. Пан Тедеєв, за даними осетинського МВС, не жив у республіці останнім часом.

Пізніше суд підтвердив відмову в реєстрації Дзамболата Тедеєва, а сам опозиціонер сказав у інтерв'ю Бі-бі-сі про "правове свавілля" в Південній Осетії.

13 жовтня Дзамболат Тедеєв був "вивезений" на територію Росії.

Чинний президент Едуард Кокойти сказав, що уникнути тюремного ув'язнення опозиціонеру допомогла "добра воля керівництва республіки".

Напередодні виборів пан Кокойти визнав, що передвиборна кампанія відбувалася "в складних обставинах", однак висловив упевненість, що народ зробить правильний вибір. Він сподівається, що новий лідер республіки продовжить зміцнювати відносини з Росією.

Москва офіційно вважає Південну Осетію суверенною державою, але при цьому намагається контролювати витрачання коштів, що виділяються на відновлення і економічний розвиток республіки такими ж способами, як і у внутрішніх російських проектах.

Так, оголошення про конкурси на будівельні підряди в Південній Осетії розміщуються на російському офіційному порталі держзакупівель, а кошти спрямовуються через спеціальний підрозділ міністерства регіонального розвитку Росії.