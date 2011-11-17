Монті представить свій план подолання кризи

Копирайт изображения Getty Image caption Сильвіо Берлусконі, сказав, що може "перекрити кисень" новому уряду, якщо йому не сподобається його діяльність

Новопризначений прем'єр-міністр Італії Маріо Монті представить свою програму подолання боргової кризи в Італії.

Маріо Монті оголосить свої плани в італійському Сенаті перед голосуванням щодо довіри його уряду у верхній палаті парламенту.

Раніше новий прем'єр представив свій уряд, що складається з технократів, однак майже нічого не розповів про заходи економії, які він планує запровадити в Італії. Водночас оглядачі очікують, що програма пана Монті відповідатиме вимогам Європейського Союзу.

Перед новим урядом Італії стоїть нелегке завдання - зменшити борг країни, який складає 1,9 трильйона євро, а також відновити економічне зростання.

У середу вартість італійських запозичень впала нижче критичного рівня у 7% після інтервенції Європейського центрального банку, який почав купувати італійські державні облігації.

Греція, Португалія та Ірландія були змушені прийняти фінансову допомогу від МВФ саме після того, як вартість їхніх запозичень досягла 7%.

У середу Маріо Монті офіційно склав присягу і заявив, що він буде не тільки прем'єр-міністром, а й міністром економіки. Це рішення підтримав Жан-Клод Юнкер, голова Єврогрупи, що об'єднує міністрів фінансів 17 країн єврозони. Він заявив, що Маріо Монті - це "людина на своєму місці".

"Швидкість у реалізації всіх заходів, за які нещодавно проголосував італійський парламент, має бути пріоритетом, аби повернути країну на шлях політичної надійності".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що хоче якомога швидше зустрітися з Маріо Монті.

Уряд без політиків

Незважаючи на повідомлення про те, що в уряді Маріо Монті можуть бути політики, у списку міністрів новопризначеного прем'єра не виявилося жодного.

Оглядачі кажуть, що майже впевнені у тому, що новий уряд отримає підтримку парламенту.

Лише одна права партія Північна ліга заявляє, що не підтримає новий уряд.