Президент Литви поєднала справу Тимошенко із самітом Україна-ЄС

Копирайт изображения Getty Image caption Президент Литви Даля Грібаускайте повідомила, що приїхала у Київ донести точку зору ЄС щодо справи Юлії Тимошенко

Результати саміту Україна-ЄС залежатимуть від прихильності України європейським демократичним цінностям, зокрема вирішення справи екс-прем'єра Юлії Тимошенко.

"Успіх проведення самого саміту, запланованого на грудень, залежатиме саме від того, як Україна зможе показати свою спроможність далі жити в самому дусі асоціації", - заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час своєї зустрічі з Віктором Януковичем.

Литовський президент чітко дала зрозуміти, що передусім йдеться про справу Юлії Тимошенко. Даля Грібаускайте як президент країни, що входить до Європейського Союзу, закликала забезпечити справедливий розгляд апеляційних позовів щодо справи Тимошенко.

Пані Грібаускайте також повідомила, що Європа була шокована судовими процесами над лідерами опозиції. За словами президента Литви, в ЄС існує точка зору, що Юлія Тимошенко і її колеги стали "жертвами політичної нейтралізації".

Успіх проведення самого саміту, запланованого за грудень, залежатиме саме від того, як Україна зможе показати свою спроможність далі жити в самому дусі асоціації Даля Грібаускайте, президент Литви

Крім того, в ЄС вважають, що Україна поки що не знайшла вирішення своїх політичних проблем.

За словами пані Грібаускайте, Брюссель доручив їй донести цю інформацію до українського президента, однак ЄС не бажає втручатися у внутрішні справи України і лише висловлює свою точку зору.

Серед позитивів президент Литви відзначила свободу слова в Україні.

На спільній з українським президентом прес-конференції вона привітала українських журналістів з тим, що вони можуть ставити двом президентам запитання про лідерів опозиції.

"Це означає, що Україна вільна, тут є свобода слова, і я дуже рада, що ви можете так говорити з президентом", - сказала вона.

Даля Грібаускайте привітала всіх українців з Днем свободи.

За її словами, європейська інтеграція - це "дуже гарна мета" для України.

19 грудня у Києві має пройти саміт Україна-ЄС, на якому планують парафувати угоду про зону вільної торгівлі та асоціацію з Європейським Союзом. Втім, вже ціла низка європейських політиків та експертів заявляли, що парафування тієї угоди, а також її подальша ратифікація, можуть залежати від дотримання демократичних стандартів в Україні, зокрема йшлося і про справу екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Пані Тимошенко засудили до семи років ув'язнення за перевищення службових повноважень під час укладання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Юлія Тимошенко називає той вердикт політично вмотивованим, тоді як влада твердить, що йдеться про боротьбу з корупцією.