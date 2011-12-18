Помер Вацлав Гавел, який повернув Чехію до демократії

Копирайт изображения Reuters Image caption Вацлав Гавел був прибічником ідеї об'єднаної Європи

У віці 75 років помер Вацлав Гавел, перший президент Чехії після антикомуністичної "Оксамитової революції".

Дисидент і драматург, який тривалий час хворів, помер у неділю вранці, повідомила його секретар Сабіна Танчевова.

Ставши президентом, Валлав Гавел очолив перехід Чехословаччини до демократії та ринкової економіки. Під його контролем Чехословаччина мирно розділилася на Чехію і Словаччину 1993 року.

Відомим на міжнародній арені Гавел став у 1970-ті роки, коли брав участь в розробці маніфесту з прав людини "Хартія-77".

В останні моменти життя поруч з ним була його дружина і кілька черниць, повідомила його секретар агенції Reuters.

"Найвидатніший європеєць"

"Вацлав Гавел був одним із найвидатніших європейців нашого часу, - написав на Твіттері шведський міністр закордонних справ Карл Більдт. - Його заклик до свободи проклав шлях для єдиної і вільної Європи".

Вацлав Гавел був одним із найвидатніших європейців нашого часу. Його заклик до свободи проклав шлях для єдиної і вільної Європи. Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції

Вільфред Мартенс, колишній прем'єр-міністр Бельгії і чинний голова правоцентристської Європейської народної партії в Європейському парламенті написав на своїй сторінці у Твіттері:

"Глибоко засмучений смертю Вацлава Гавела; його спадщина і далі надихатиме на боротьбу за свободу і демократію, яка триває".

Гавел помер у своєму заміському будинку на північний схід від Праги.

Під час своїх останніх появ на публіці Гавел виглядав схудлим і виснаженим, повідомляє кореспондент Бі-Бі-Сі з Праги.

Коли він зустрічав Далай-ламу, який був з візитом у Празі цього місяця, то з'явився в інвалідному візку.

У минулому Гавел був затятим курцем і ще з часів перебування у комуністичних в'язницях мав хронічні респіраторні захворювання.

У 1990-х роках у зв'язку з раком йому видалили частину легень.

Жірі Шнайдер, заступник міністра закордонних справ Чехії, сказав Бі-Бі-Сі, що у часи відходу від комунізму Гавел був фігурою, що об'єднувала:

"Я думаю, що без нього, було б набагато важче зробити Чехію та інші країни цього регіону членами НАТО та ЄС, повернувши їх до сім'ї вільних націй," - сказав він.