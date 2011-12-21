Image caption Євгенія Тимошенко у студії ВВС Україна

Євгенія Тимошенко, донька екс-прем'єра Юлії Тимошенко, розповіла в інтерв'ю ВВС Україна про здоров'я своєї матері, а також про її плани підготовки до парламентських виборів.

Перше питанням ВВС Україна було, чому Євгенія Тимошенко вирішила стати захисником своєї матері, не маючи юридичної освіти.

Євгенія Тимошенко: Так, у мене немає юридичної освіти. Передусім я стала захисником, аби я могла бачити матір на судах, кожного дня у СІЗО, аби підтримувати її. Але потім це стала більш публічна роль, бо у мене англійська освіта, я можу говорити англійською, я можу розповісти про те, що відбувається у демократичному світі. Я пишаюся тим, що я – її захисник, бо вона захищала мене все моє життя, тепер я хочу зробити все можливе, аби її звільнили.

ВВС Україна: Ви вчора були у СІЗО у своєї матері, Юлії Тимошенко. Як вона себе почуває? Чи можете розповісти, що вона вам казала?

Я пишаюся тим, що я – її захисник, бо вона захищала мене все моє життя, тепер я хочу зробити все можливе, аби її звільнили. Євгенія Тимошенко, донька Юлії Тимошенко

Євгенія Тимошенко: Так, я була там вчора. Я можу бачити її у якості захисника, бо я – близький родич, донька. Я бачила її вчора і вона себе почуває зовсім недобре з фізичної точки зору. Вона не може ходити, якщо вона хоче встати, хтось має її підтримувати. Її моральний стан нормальний, але те, що діється в Апеляційному суді... Зараз вони намагаються привезти її до суду, не надаючи жодної технічної допомоги, бо у неї болі. Це дуже сумно. Бо апеляційний суд – це шоу абсурду, наповнений людьми, які фабрикують справу з самого початку. Крім того, перебувати там, лежати там у клітці – це найбільше приниження. Це частина репресій, які зараз відбуваються. Її здоров'я не покращується, бо вона отримує лише знеболювальні. Ми не знаємо, коли це закінчиться, це непередбачувано.

ВВС Україна: Чи говорила вам Юлії Тимошенко про свої плани, за умови песимістичного сценарію, якщо вона все ж потрапить до в'язниці?

Євгенія Тимошенко: Після саміту, після того, як Європа і весь демократичний світ надіслав сигнали, але український режим не бачить ці сигнали, не бачить, що нинішня ситуація неприйнятна, що це дуже шкодить іміджу України. Їхня поведінка залишається такою самою, і вони лише посилюють свої репресії. Ми сподіваємось, що нормальний здоровий глузд повернеться до Януковича і його команди, яка робить репресії в Україні і це якось вирішиться, бо це не може тривати вічно, особливо наступного року, під час парламентських виборів.

ВВС Україна: Ви зараз згадали про парламентські вибори, чи ви збираєтесь зайнятися політичною діяльністю?

Ні, я не збираюся бути депутатом, не буду йти у парламент і не займатимусь політичною діяльністю, бо у політиці мають бути так люди, як моя мама. Євгенія Тимошенко, донька Юлії Тимошенко

Євгенія Тимошенко: Ні, я не збираюсь ставати політиком. Що я зараз роблю – це захищаю мою матір і намагаюсь зробити все можливе для неї, аби її звільнили, щоб на її стороні була справедливість, аби вона могла повернутись в українську політику. Я маю на увазі, щоб вона була спроможною фізично брати участь у політиці.

ВВС Україна: А, якщо Ви будете депутатом у парламенті – ви ж, напевно, зможете зробити більше, щоб їй допомогти?

Євгенія Тимошенко: Ні, я не збираюся бути депутатом, не буду йти у парламент і не займатимусь політичною діяльністю, бо у політиці мають бути такі люди, як моя мама. Бо вона вірить у те, що робить, вона може це робити і її поважають у всьому світі. Вона зробила так багато роботи! Коли я їду у Європу, я бачу повагу до неї і те, як люди цінують, що вона зробила. Вона – справжній лідер і політик, не така, як ті фальшиві політики, що зараз при владі в Україні.

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ВВС Україна: Зараз від БЮТ часто виступає Олександр Турчинов. Ви з ним спілкуєтесь, підтримуєте контакти?

Євгенія Тимошенко: Звичайно, ми працюємо, як одна команда. Вони роблять все можливе, аби моя матір вийшла з в’язниці і це зараз наша головна мета. Немає нічого важливішого за це. Вони роблять все, що можуть, аби побороти цей режим репресій. Це майже неможливо, але вони це роблять і я думаю, що ми переможемо.

ВВС Україна: А як просувається Ваш бізнес? У вас є ресторан у Києві, чи є якийсь тиск через нього?

Євгенія Тимошенко: Режим тисне на мою сім'ю з усіх сторін. У мене є ресторан, у нас є також бізнес у Дніпропетровську, який зараз теж атакують. Але в мене зараз нема часу цим займатись, бо я кожного дня ходжу до суду, аби отримати дозвіл побачити свою матір у СІЗО. Тому важко зараз його підтримувати, але ми намагаємось.

З Євгенією Тимошенко розмовляла Євгенія Руденко.