Нова військова стратегія Обами: США скоротять армію

Копирайт изображения AFP Image caption Президент США оголосив про скорочення армії, яке оцінюють у сотні мільярдів доларів

Президент США Барак Обама оголосив нову військову стратегію, яка, серед іншого, передбачає скорочення армії та основний фокус країни на азійсько-тихоокеанський напрямок.

Виступаючи у Пентагоні, пан Обама оприлюднив нову далекосяжну оборонну стратегію, яка призведе до скорочення тисяч військових.

За його словами Сполученим Штатам потрібно відновити свою економічну міць.

У наступні 10 років на Пентагон чекають скорочення у понад 450 мільярдів доларів.

"Тобто так, наші війська стануть меншими. Але світ повинен знати: Сполучені Штати мають намір зберегти свою військову перевагу зі збройними силами, які є рухомими, гнучкими та готовими до всіх непередбачуваних обставин та загроз", - заявив президент США.

Перехідний момент

Втім, у четвер, 5 січня, пан Обама не оголосив жодних цифр щодо скорочення військ чи озброєнь. Їх представлять наступного місяця як частину федерального бюджету.

Але на наступні 10 років розглядають скорочення армії та флоту на 10-15%, що становитиме десятки тисяч вояків. Про це ЗМІ розповіли в адміністрації Барака Обами.

У листопаді, виступаючи з промовою в Австралії, пан Обама сказав, що азійсько-тихоокеанський напрямок стає пріоритетним для США, що є викликом Китаю, чия потуга як регіонального лідера дедалі зростає.

Разом з міністром оборони Леоном Панеттою президент США переконує, що оборонний бюджет і далі зростатиме, але повільніше.

Тобто так, наші війська стануть меншими. Але світ повинен знати: Сполучені Штати мають намір зберегти свою військову перевагу зі збройними силами, які є рухомими, гнучкими та готовими до всіх непередбачуваних обставин та загроз Барак Обама, президент США

Він сказав, що США "перегортають сторінку десятиліття війни" і постають перед "перехідним моментом".

Пан Обама також додав, що США мають відновити свою економічну потугу, що є основою міці країни.

Міністр оборони Панетта наполягає, що нова стратегія зробить американську армію гнучкішою та здатною розгортатися швидше.

При цьому він наголосив, що американська армія збереже свою здатність реагувати одночасно на більш, ніж одну загрозу.

Водночас Леон Панетта застеріг, що подальші скорочення бюджету Пентагону, можливі наприкінці року, підірвуть здатність армії повноцінно функціонувати.

Барак Обама був активно залучений до розробки проекту стратегії, постійно проводячи зустрічі з військовим керівництвом в останні місяці.

Говоримо "Азія", думаємо "Китай"

Кореспондент Бі-Бі-Сі з дипломатичних питань Джонатан Маркус каже, що нинішній перегляд стратегії викликаний трьома факторами.

По-перше, це тиск на оборонний бюджет, який зростає в епоху заходів економії. По-друге, це завершення місії США в Іраку та перегляд кількості військових у Афганістані. І, по-третє, бажання переорієнтувати основну увагу США з Близького Сходу на Азію.

Наш кореспондент також каже, що Пентагон зосередить свої зусилля на тому, що він називає "повітряно-морською битвою": йдеться про створення сил, які здатні стримати військового гравця в азійсько-тихоокеанському регіоні, який посилюється.

Як каже Джонатан Маркус, ніхто не говорить про це прямо, але, очевидно, що мається на увазі Китай.