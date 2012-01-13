У Нідерландах тюлені переповнили притулок

Копирайт изображения Reuters Image caption Тюлені поки що плавають у дитячих басейнах

Триста шістдесят тюленів вимило на берег унаслідок сильних штормів і хороб. Тепер їх прихистили в одному з притулків для тварин у Нідерландах.

Багато з тюленів ще малюки, відірвані від своїх матерів через бурю у морі на північному узбережжі Нідерландів.

На місці викиду тюленів рятувальники поставили величезний намет, де тепер ними опікуються фахівці.

Керівник притулку Лені'т Харт каже, що не бачив нічого подібного за всі 40 років його існування.

Пані Харт розповіла BBC News, що, як правило, тюлені зимують на піщаній мілині островів, але там розпочався буревій і вони опинились у холодних водах на північному узбережжі країни.

Крім того, фахівці підозрюють, що у багатьох тварин є проблеми з легеням, які можуть виявитися смертельними.

Про тюленів піклуються 35 волонтерів з різних країн світу. Крім того, тюленям подарували дитячі басейни. А дельфінарій надіслав для тварин рибу.

"Сто тюленів у наметі 10 на 40 метрів створюють багато галасу", - каже Лені'т Харт.

Інший притулок, на північному острові Тексель, також переповнений тюленями.

Сильні буревії викликали схожу проблему поблизу берегів Англії минулого тижня.