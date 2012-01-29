У Криму об’єднались опозиційні до меджлісу кримськотатарські сили

Image caption Щороку 18 травня меджліс Криму проводить жалобний мітинг за загиблими у роки депортації

14 кримськотатарських організацій, опозиційних до меджлісу - представницького органу кримських татар - об’єднались у "Кримськотатарський народний фронт" (КНФ), який меджліс називає спробою розколоти кримських татар перед виборами.

Це об’єднання також підтримали два кримськотатарські депутати парламенту Криму від Партії регіонів, Едіп Гафаров та Лентун Безазієв.

У меморандумі про створення "фронту" говориться, що основна його мета – "досягти прийняття в Україні закону про відновлення прав та реабілітацію репресованого кримськотатарського народу".

Учасники нового об’єднання закликали владу прийняти такий закон до Дня пам’яті жертв сталінської депортації кримськотатарського народу, який відзначається 18 травня. У цей день активісти "фронту" планують провести на центральному майдані Сімферополя великій мітинг.

"Спроба розколоти меджліс"

В меджлісі створення "фронту" сприйняли, як "чергову спробу розколоти кримських татар перед виборами", розповів BBC.ua заступник голови меджлісу Ахтем Чійгоз.

Щоб говорити від імені народу, треба спочатку пройти вибори до курултаю, який визначає склад меджлісу. Ми пройшли через такі вибори, а тому із впевненістю можемо сказати, що загальнонародний мітинг, як і завжди, буде проводити меджліс. Ахтем Чійгоз, заступник голови меджлісу

Наміри ж КНФ 18 травня провести свою акцію на тому самому місці, де меджліс щорічно проводить загальнокримський жалобний мітинг за загиблими у роки депортації, пан Чійгоз назвав провокацією.

"Щоб говорити від імені народу, треба спочатку пройти вибори до курултаю (національного з’їзду, - ред.), який визначає склад меджлісу. Ми пройшли через такі вибори, а тому із впевненістю можемо сказати, що загальнонародний мітинг, як і завжди, буде проводити меджліс", - сказав він.

Раніше голова меджлісу, депутат Верховної Ради Мустафа Джемілев заявляв, що готуючись до паралельного мітингу, опозиція прагне "організувати сутички".

У відповідь у КНФ запевнили, що не готують провокацій.

Ніхто у владі не обговорює заяви самопроголошеної групи незрозумілих людей. Ми й заяви меджлісу не особливо обговорюємо. Думаю, кримськотатарський народ сам розбереться і зі своїми лідерами, і з антилідерами. Григорій Йоффе, віце-спікер кримського парламенту

Кримський політичний оглядач Ян Сініцинпід сказав в інтерв’ю BBC.ua, що, на його думку, "народний фронт" є технічний проектом, спрямованим на розпорошення голосів кримських татар під час парламентських виборів, які мають пройти восени.

"Схоже, що це технічний передвиборчій проект влади", - сказав він.

У свою чергу представники кримської влади спростувати заявити про співпрацю із опозицією до меджилісу.

В інтерв’ю виданню "Комерсант-Україна" віце-спікер кримського парламенту Григорій Йоффе назвав такі заяви "абсолютною дурістю", а ідеї паралельного мітингу – "політичними іграми":

"Ніхто у владі не обговорює заяви самопроголошеної групи незрозумілих людей. Ми й заяви меджлісу не особливо обговорюємо. Думаю, кримськотатарський народ сам розбереться і зі своїми лідерами, і з антилідерами", - сказав пан Йоффе.