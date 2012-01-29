У Криму об’єднались опозиційні до меджлісу кримськотатарські сили
14 кримськотатарських організацій, опозиційних до меджлісу - представницького органу кримських татар - об’єднались у "Кримськотатарський народний фронт" (КНФ), який меджліс називає спробою розколоти кримських татар перед виборами.
Це об’єднання також підтримали два кримськотатарські депутати парламенту Криму від Партії регіонів, Едіп Гафаров та Лентун Безазієв.
У меморандумі про створення "фронту" говориться, що основна його мета – "досягти прийняття в Україні закону про відновлення прав та реабілітацію репресованого кримськотатарського народу".
Учасники нового об’єднання закликали владу прийняти такий закон до Дня пам’яті жертв сталінської депортації кримськотатарського народу, який відзначається 18 травня. У цей день активісти "фронту" планують провести на центральному майдані Сімферополя великій мітинг.
"Спроба розколоти меджліс"
В меджлісі створення "фронту" сприйняли, як "чергову спробу розколоти кримських татар перед виборами", розповів BBC.ua заступник голови меджлісу Ахтем Чійгоз.
Наміри ж КНФ 18 травня провести свою акцію на тому самому місці, де меджліс щорічно проводить загальнокримський жалобний мітинг за загиблими у роки депортації, пан Чійгоз назвав провокацією.
"Щоб говорити від імені народу, треба спочатку пройти вибори до курултаю (національного з’їзду, - ред.), який визначає склад меджлісу. Ми пройшли через такі вибори, а тому із впевненістю можемо сказати, що загальнонародний мітинг, як і завжди, буде проводити меджліс", - сказав він.
Раніше голова меджлісу, депутат Верховної Ради Мустафа Джемілев заявляв, що готуючись до паралельного мітингу, опозиція прагне "організувати сутички".
У відповідь у КНФ запевнили, що не готують провокацій.
Кримський політичний оглядач Ян Сініцинпід сказав в інтерв’ю BBC.ua, що, на його думку, "народний фронт" є технічний проектом, спрямованим на розпорошення голосів кримських татар під час парламентських виборів, які мають пройти восени.
"Схоже, що це технічний передвиборчій проект влади", - сказав він.
У свою чергу представники кримської влади спростувати заявити про співпрацю із опозицією до меджилісу.
В інтерв’ю виданню "Комерсант-Україна" віце-спікер кримського парламенту Григорій Йоффе назвав такі заяви "абсолютною дурістю", а ідеї паралельного мітингу – "політичними іграми":
"Ніхто у владі не обговорює заяви самопроголошеної групи незрозумілих людей. Ми й заяви меджлісу не особливо обговорюємо. Думаю, кримськотатарський народ сам розбереться і зі своїми лідерами, і з антилідерами", - сказав пан Йоффе.