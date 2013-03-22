У Єгипті викрали двох іноземних туристів

Image caption Ресурсів єгипетських правоохоронців не вистачає для того, аби забезпечити безпеку на півострові Синай

Двох туристів - чоловіка із Ізраїлю та жінку із Норвегії - викрали озброєні чоловіки на півострові Синай - повідомили єгипетські правоохоронні органи.

Туристів викрали, коли вони подорожували півднем півострова між Табою та Дахабом.

Зазвичай затриманих під час таких викрадень на Синайському півострові вдається швидко звільнити.

Проте ситуація з безпекою у цьому пустельному регіоні значно погіршилася впродовж останніх двох років, по тому, як президента Хосні Мубарака було усунуто від влади.

Традиційно південна частина півострова, що виходить на Червоне море, є популярним місцем серед туристів.

Єгипетські бедуїни, що мешкають на Синайському півострові, часто захоплюють туристів із вимогою звільнення з-за грат своїх родичів, яких вони вважають несправедливо ув'язненими за звинуваченнями на кшталт тероризму, наркоторгівлі та торгівлі людьми.

7 березня єгипетська поліція звільнила двох британських туристів, захоплених у заручники на Синайському півострові.

Туристи прямували на популярний курорт на Червоному морі, коли їх захопили бедуїни.

Викрадачі вимагали звільнення чотирьох людей, затриманих у зв'язку з контрабандою зброї, але відпустили заручників після переговорів з представниками служб безпеки Єгипту.

Наприкінці лютого 19 іноземних туристів, серед яких були громадяни Британії, Франції, Гонконгу та Японії, загинули внаслідок падіння повітряної кулі неподалік єгипетського міста Луксор.

Українцям також радять утриматися від Єгипту

Цього тижня міністерство закордонних справ України порекомендувала українцям утриматися від поїздок до Єгипту у зв'язку із загостренням ситуації у тій країні.

Зокрема, не рекомендують їхати до таких міст як Каїр, Александрія, Асьют, Ісламія, Таба, Порт-Саїд, Суец, Сохаг, Бені-Суеф, Мінья, Кена, Фаюм, а також регіону Північний Синай.

Курортні міста Південного Синаю - Шарм Ель-Шейх, Таба, Нувейба, Дахаб - вважають безпечними. Водночас, діставатися до них рекомендують лише повітряним шляхом.