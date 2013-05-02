КНДР засудила американця до 15 років каторжних робіт

Image caption Бай Джун-хо, відомий у США як Кеннет Бай

Північна Корея каже, що засудила американського громадянина до 15 років каторжних робіт.

Суд над Баєм Джун-хо, відомим у США як Кеннет Бай, відбувся 30 квітня.

Минулого року його заарештували, коли він прибув до Північної Кореї як турист. Пхеньян заявляє, що його звинувачують у антиурядових злочинах.

Останнім часом напруженість у стосунках КНДР та США зростає через ядерні випробування Північної Кореї та спільні навчання американців та південнокорейських військових.

Минулого тижня державні ЗМІ КНДР повідомили, що пан Бай зізнався у скоєнні злочинів проти Північної Кореї, зокрема у спробі повалити уряд.

Вважається, що 44-річний пан Бай - туристичний оператор корейського походження. За даними інформагенції Associated Press, друзі описують його як набожного християнина.

"Ми закликаємо КНДР звільнити Кеннета Бая негайно на гуманітарних засадах", - заявив речник Державного департаменту США Патрік Вентрель.

Заарештовані журналісти та християни

Протягом останніх років Північна Корея заарештувала не одного американця. Серед затриманих - журналісти та християни, звинувачені у прозелітизмі - прагненні завербувати якомога більше прихильників.

Їх звільнили після втручання американських високопосадовців. Зокрема з цією метою до Пхеньяна приїжджали колишні президенти США Біл Клінтон та Джимі Картер.

У 2009 році пан Клінтон вів переговори щодо звільнення двох американських журналісток Лори Лінг та Ейни Лі, які начеб-то прибули до КНДР нелегально.

Перед тим, як звільнити їх, їх встигли засудити до 12 років каторжної праці.

Спостерігачі кажуть, що Пхеньян використовує заручників як спробу впливу на США на тлі напруженості на Корейському півострові.

У березні ООН посилило санкції проти комуністичної держави через ядерне випробування ракети дальньої дії, яке КНДР провела у грудні.

Пхеньян пригрозив напасти на американські військові бази у регіоні та розірвав ключові мережі зв'язку з Південною Кореєю.

Також Північна Корея відкликала усіх своїх працівників з прикордонної індустріальної зони Кесон та заборонила туди вхід південнокорейським фахівцям.

КНДР відхилила пропозиції південного сусіда щодо переговорів.