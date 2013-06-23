У Чорногорії з моста впав автобус, більше 10 загиблих

Image caption ДТП сталося біля річки Морача, частина якої проходить гірською місцевістю

Щонайменше 13 людей загинули та 32 поранено внаслідок аварії румунського автобуса, який упав з моста в глибоке провалля у центральній частині Чорногорії, повідомив інформагенції AFP міністр внутрішніх справ Раско Конєвіч.

За його словами, семеро постраждалих перебувають в критичному стані.

Пан Конєвіч сказав журналістам на місці трагедії, що автобус має румунські, а не українські номери, як спочатку заявили в поліції і як повідомили ЗМІ.

Радник українського посольства у Подгоріці Володимир Цибульников підтвердив ВВС Україна, що автобус не український.

"Ні поліція, ні лікарі не кажуть, що серед постраждалих у Чорногорії є громадяни України", - сказав пан Цибульник.

Посольство України зв’язалося з лікарнею, де перебувають потерпілі, і вияснило, що громадян України у цій ДТП немає, додав він.

За словами місцевого прокурора Воїслава Ґруїча, ДТП сталося за 30 км на північ від столиці Подгориці.

Про національність пасажирів поки що не повідомляють.

Як твердить поліція, автобус упав з моста над річкою Морача під час зливи і пролетів близько 40 метрів на дно ущелини.Трагедія сталася близько 18:00 за Києвом.

Рятівна операція проходить із залученням вертольота, повідомляє AFP.