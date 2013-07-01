Путін заявив, що Росія не видасть Сноудена

Image caption Володимир Путін каже, що не дозволить Сноудену далі публікувати секретну інформацію

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не збирається видавати екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, однак наголосив, що російські спецслужби з ним не співпрацюють.

"Росія нікого не видає і видавати не збирається, - заявив російський президент. - Що ж до пана Сноудена, повторюю ще раз: він не є нашим агентом, не співпрацював з нами, не співпрацює і сьогодні, і ми з ним не працюємо", - цитує слова Путіна агенція "Інтерфакс".

Відповідаючи на запитання журналістів після засідання газового форуму в Москві, Володимир Путін також відкинув гіпотезу, що Сноуден може залишити транзитну зону московського аеропорту разом з кимось із делегатів форуму (вочевидь мався на увазі лідер Венесуели Ніколас Мадуро, який прибув до Москви).

"Якщо він захоче кудись виїхати і хтось його прийме - будь ласка. Якщо він захоче залишитися тут - є одна умова: він повинен припинити свою роботу, спрямовану на те, щоб завдавати шкоду нашим американським партнерам, як дивно це не лунало б з моїх вуст", - цитує російського лідера агентство РИА Новини.

Раніше в понеділок секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повідомив, що президенти Росії і США доручили своїм спецслужбам працювати разом, щоб знайти рішення щодо Едварда Сноудена.

За словами російських властей, Едвард Сноуден, який став відомий завдяки публікаціям секретної інформації про діяльність американських спецслужб, зараз перебуває на території трансферної зони московського аеропорту "Шереметьєво", тобто юридично не перетнув російський кордон.

Голова Радбезу Росії Микола Патрушев каже, що на сьогодні не існує міжнародних угод, які б могли вирішити питання про подальшу долю Сноудена.

Просив чи не просив притулок?

Надходять суперечливі повідомлення про те, чи просив Сноуден притулку в Росії.

Російська Федеральна міграційна служба спростувала інформацію деяких ЗМІ про те, що Сноуден просив політичного притулку.

Водночас дипломат консульського пункту аеропорту "Шереметьєво" Кім Шевченко повідомив, що представники консульського пункту в неділю отримали звернення Сноудена з прохання надати йому політичний притулок в Росії.

"Вчора о 22.30 за московським часом громадянка Великої Британії Сара Харрісон від імені Едварда Сноудена звернулася в консульський пункт в аеропорті "Шереметьєво" з проханням про надання йому політичного притулку. Я доклав про це керівництву, після чого приїхав кур'єр і відправив пакет", - цитує РИА Новости пана Шевченка.