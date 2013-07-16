У Мексиці схоплений голова наркокартелю "Лос-Зетас"

Image caption Тревіньо Моралес був затриманий вранці у понеділок, повідомила влада Мексики

На півночі Мексики поліція схопила главу відомого своєю жорстокістю наркокартелю "Лос-Зетас" Мігеля Анхеля Тревіно Моралеса, оголосив уряд країни.

Тревіно Моралес, також відомий під прізвиськом Z-40, був захоплений в містечку Нуево-Ларедо поблизу кордону зі США на світанку в понеділок.

Він очолив угруповання у жовтні 2012 року після смерті його засновника Еріберто Ласкано.

Захоплення наркобарона стало помітним успіхом для мексиканської влади у боротьбі з наркомафією.

Новину підтвердив представник уряду на прес-конференції увечері в понеділок.

Сумнозвісний картель

"Лос-Зетас" сформувалася з дезертирів із елітного підрозділу мексиканської поліції. Угруповання швидко набуло слави через свою жорстокість: на його рахунку обезголовлені тіла викрадених мігрантів і членів банд-конкурентів.

2010 року угруповання розкололося, що спричинило криваву війну за розподіл сфер впливу на півночі Мексики.

Тревіно Моралес, на відміну від своїх спільників, не був вихідцем із силових структур. Він послідовно піднімався щаблями ієрархії "Лос-Зетас", особливо після того як це угруповання відкололося від своїх покровителів, картелю "Гольфо", і взяло контрабанду наркотиків у свої руки, розповідає кореспондент ВВС у Мехіко Вілл Грант.

Вважається, що Тревіно Моралес несе пряму відповідальність за кілька випадків садистського насильства, зокрема за викрадення, катування і вбивство 72-х центральноамериканських мігрантів у Сан-Фернандо, що у північному штаті Тамауліпас.

До того, як Тревіно Моралес очолив угруповання, він координував один з головних маршрутів контрабанди наркотиків до США, який проходить через Нуево-Ларедо.

На сьогодні цей арешт без сумніву є найгучнішим і найбільш успішним захопленням наркобарона для уряду президента Енріке Пенья Ньєто, повідомляє наш кореспондент.

Але, як і у випадку більшості арештів наркобаронів, ймовірно, вже є не один наступник, аби зайняти його місце.