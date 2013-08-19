Білоруса засудили на два роки за порно у прямому ефірі

Image caption Канал, на якому працював засуджений, транслюють у кафе і торгових центрах

Відеоінженера білоруського музичного телеканалу "БелМузТВ" засудили до двох років колонії загального режиму за трансляцію порноролика у прямому ефірі.

У місцях позбавлення волі за рішенням суду до нього застосують додаткових заходів безпеки та лікування.

Інцидент стався у квітні. За словами кореспондента ВВС, телеканал, який мовить в кафе, барах і великих мінських торгових центрах, о четвертій годині дня раптом показав виступ популярного гурту "Ляпіс Трубецкой", який однак не транслюють у Білорусі, а потім більше 10 хвилин демонстрував порно.

Трансляцію перервала міліція, яка прибула до будівлі редакції програм "БелМузТВ". Як виявилося, відеоінженер самотужки "відкоригував" плей-лист каналу і залишив робоче місце, закривши апаратну і зламавши ключ в замку, тож довелося докласти зусиль, аби припинити трансляцію.

Мене всі задовбало, і тому я так зробив Засуджений за трансляцію порно

Молодий чоловік одразу поїхав з Мінська, але наступного дня його затримали в Могильові - місті, де він народився.

"Мене все задовбало, і тому я так зробив", - сказав він, пояснюючи свій вчинок.

За матеріалами слідства, незадовго до інциденту інженер розлучився і важко переживав сімейні негаразди. Суд взяв до уваги твердження свідків про те, що молодий чоловік почав зловживати спиртним. Він також нібито висловлював намір накласти на себе руки.

Ситуацію із демонстрацією порно жваво обговорювали у Мінську.

На думку низки оглядачів, в суді оголосили побутові причини такого вчинку, аби заспокоїти частину білоруської публіки, готової бачити в словах телевізійника "все задовбало" соціально-політичний протестний контекст.