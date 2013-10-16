Тіло нациста Прібке привезли в аеропорт

Image caption Протести проти поховання Еріха Прібке в Італії

Труну з тілом нацистського злочинця Еріха Прібке у середу доставили на військове летовище в передмісті Риму.

У вівторок похорон Прібке довелося перервати, після того як його катафалк з криками "убивця" і "злочинець" оточили демонстранти.

Італійські ЗМІ повідомили, що його тіло можуть доставити до Німеччини, де народився колишній офіцер СС Прібке. Представники італійської влади підтвердили, що ведуть про це переговори з урядом Німеччини.

Представник римської влади Джузеппе Пекораро висловив надію, що проблему буде вирішено ще в середу. ""Ми вийшли на зв'язок з Німеччиною, - цитує чиновника італійська інформаційна агенція Ansa. - До моїх повноважень не входить вибирати місце для поховання чи кремацію, але ми намагаємося владнати ситуацію".

Мер Риму Ігнаціо Маріно сказав, що італійська влада підтримує зв'язок з німецьким послом.

Сутички на похороні

Image caption Труна з тілом Прібке зараз на військовому летовищі

У вівторок у місті Альбано Лаціале зібралися понад 500 демонстрантів, які не допустили процесію з тілом Прібке до церкви. Між ними і групами людей, які симпатизують нацистам, біля церкви, де мали відспівувати Прібке, спалахнули сутички.

Наприкінці 1990-х колишній офіцер СС був засуджений за причетність до вбивства в 1944 році в Римі понад 300 людей.

Прібке помер минулого тижня у віці 100 років. Він перебував під домашнім арештом у своєму будинку в Римі. Він ніколи не висловлював розкаяння у своїх діях.

Після його смерті розгорілися суперечки про те, що робити з його тілом. Ватикан заборонив відспівувати його в католицьких церквах Риму, проте церемонію погодилося провести Священицьке братство святого Пія Х - угрупування, яке відкололося від церкви і яке часто звинувачують в ультраправих та антисемітських переконаннях.

Священик цього братства дон Флоріано Абрамович сказав італійському Радіо 24:" Прібке був моїм великим другом, християнином, відданим солдатом".

Незручний мрець

Image caption Еріх Прібке прожив 50 років в Аргентині під чужим іменем

Причина скасування похорону незрозуміла, але адвокат Паоло Джакіні, що представляє інтереси Прібке, сказав, що рішення було прийнято через те, що влада не забезпечила доступ до місця похорону всім родичам і друзям колишнього офіцера СС.

Адвокат сказав, що похорон - це час для скорботи і не має нічого спільного з політикою.

Досі невідомо, де Прібке буде похований. Надати місце для поховання його тіла відмовилися і Італія, де він був засуджений і відбував покарання, і Німеччина, де він народився, і Аргентина, де він жив багато років до екстрадиції.

Багато італійських ЗМІ припускають, що тіло врешті кремують.

У часи Другої світової війни Еріх Прібке служив у СС і брав участь у масових стратах в Ардеатинських печерах у Римі в 1944 році, коли було вбито більше 300 італійців. Після закінчення війни за підробленими документами він виїхав до Аргентини.

У 1995 році він був екстрадований з Аргентини до Італії за звинуваченням у причетності до нацистських злочинів. Через два роки італійський суд засудив Прібке до довічного ув'язнення, яке з урахуванням його похилого віку та стану здоров'я було замінено на домашній арешт.