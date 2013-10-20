Австралія: через пожежі оголошено надзвичайний стан

Через лісові пожежі в австралійському штаті Новий Південний Уельс оголосили надзвичайний стан.

Пожежники намагаються протистояти стихії, яка знищила вже понад 200 будинків.

Заяву зробили з огляду на можливе ускладнення через погодні умови - у найближчі дні у тій місцевості очікують спеки і сильних вітрів, які можуть роздмухувати полум'я.

Найбільш постраждалим регіоном є Блакитні гори - на захід від Сіднея. Подекуди вогонь досі не вдається взяти під контроль.

Австралійська влада заявила, що це найгірші пожежі за останні 40 років.

Прем'єр Нового Південного Уельсу Баррі О'Фаррел пояснив, що введення надзвичайного стану надасть рятувальним службам додаткових повноважень впродовж наступних 30-ти днів, в тому числі можливість перекриття газопостачання та електрики в разі потреби.

"Ми готуємося до гіршого, але сподіваємося на краще, - сказав він.

Через пожежі сотні людей покинули свої домівки, а один чоловік загинув - імовірно від серцевого нападу - намагаючись захистити свій дім.

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По кількох прохолодних днях синоптики знову прогнозують нехарактерну для цього сезону спеку - температура повітря найближчим часом може перевищувати 30 градусів.

"Ми, ймовірно, спостерігатимемо погіршення умов, починаючи з цього дня (Неділя. - Ред.)", - заявив комісар Cільської пожежної служби Шейн Фітцсіммонс.

Пік негоди, за його словами, очікують в середу.

Поліція шукає можливих зловмисників

За словами пана О'Фарелла, команди пожежників працювали всю ніч, аби не дати вогню поширитися на інші території.

Жителям селища Белл у Блакитних горах порадили евакуйовуватися, або ховатися, коли прийде вогонь.

Водночас жителям сіл Маунт Вілсон і Маунт Ірвін наказали залишатися у своїх домівках по тому, як вогонь відрізав шлях до них.

Помічник комісара поліції Алан Кларк сказав, що у деяких районах доведеться вдатися до обов'язкових евакуацій.

За кілька останніх днів вогонь у штаті охопив понад 37 тисяч гектарів.

Дим і попіл лісових пожеж накрив Сідней.

Австралійські військовослужбовці наразі розслідують, чи могли пожежі бути спричинені нещодавніми навчаннями із застосуванням вибухових речовин.

Кореспондент ВВС у Сіднеї Джон Доннісон розповів, що у минулому подібні пожежі починалися умисно, і поліція перевіряє людей, яких раніше звинувачували у підпалах.

За його словами, пожежі цього року почалися незвичайно рано і прийшли слідом за найспекотнішим роком у Австралії.

Це пожвавило обговорення питань щодо зміни клімату, додав він.