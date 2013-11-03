Аукціон eBay видалив лоти, пов’язані з Голокостом

Копирайт изображения AP Image caption У EBay кажуть, що за дотриманням правил у них наглядають тисячі працівників

Інтернет-аукціон eBay вибачився та прибрав зі свого сайту близько 30 предметів продажу, пов’язаних з пам’яттю про нацистський Голокост.

Це відбулося після того, як газета Mail on Sunday написала, що на сайті аукціону були "десятки" лотів, пов’язаних з Голокостом.

Серед них, за даними видання, - уніформа за 18 000 доларів, яка начебто належала польському пекарю, котрий помер в Аушвіці.

Онлайн-аукціон попросив вибачення і заявив, що перерахував 40 000 доларів одній з доброчинних організацій.

Серед інших речей, які виявила Mail on Sunday, були туфлі та зубні щітки, які, як твердять продавці, належали жертвам концтаборів, а також зірки Давида, якими охоронці позначали євреїв.

Заборонені товари

Газета написала, що повідомила про це eBay, після чого сайт видалив з продажу 30 лотів.

За даними газети, в eBay не змогли сказати, як довго на їхньому сайті продавалися такі речі.

В заяві eBay сказано: "Нам дуже шкода, що ці речі були на сайті eBay, і зараз ми їх видаляємо".

"Ми не дозволяємо продавати такі предмети і залучаємо тисячі працівників для контролю над політикою нашого сайту. Ми також застосовуємо найновіші технології, щоб виявляти лоти, які не можна продавати", - сказано в документі.

Під час двох Голокостів в роки Другої світової війни нацисти вбили шість мільйонів євреїв.