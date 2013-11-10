Тайфун на Філіппінах: повідомляють про 10 000 загиблих

Копирайт изображения AP Image caption Найбільше постраждало від удару стихії місто Таклобан

Лише на одному філіппінському острові Лейте від руйнівного тайфуну "Хайян" могли загинути близько 10 тисяч людей.

Про це повідомили у місцевій поліції. Уряд Філіппін наразі офіційно підтвердив загибель лише кількох сотень людей.

Портове місце Таклобан майже повністю зруйноване. На вулицях лежать тіла загиблих.

Провінція Лейте прийняла на себе основний удар стихії. Також сильно постраждав сусідній острів - Самар, де кілька тисяч людей вважаються зниклими без вісті. Зв'язку з багатьма районами досі немає, тому кількість жертв може зростати.

"Хайян" вважається одним із найбільш руйнівних тайфунів у світі за всю історію спостережень. Швидкість вітру в його епіцентрі, за оцінкою синоптиків, сягала 300 кілометрів на годину.

10 000 загиблих лише на одному острові

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"Вночі відбулася зустріч з губернатором провінціі (Лейте. - Ред.) та іншими чиновниками. Губернатор повідомив, що, за попередніми оцінками, загинули 10 тисяч людей", - заявив шеф місцевої поліції Елмер Соріа журналістам.

Більшість із жертв, за даними влади, потонули або загинули під уламками зруйнованих будівель. Там, де по Лейте пройшов тайфун, зруйновано до 80 відсотків всіх споруд і комунікацій.

Як повідомляє кореспондент BBC, в Таклобані немає чистої води та електрики і дуже мало їжі. Десятки тисяч людей втратили дім.

Міська влада повідомляє про труднощі з наданням допомоги і про те, що в місті поширилося мародерство.

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Перед наближенням стихійного лиха влада евакуювала з узбережжя Філіппін кілька тисяч людей, однак цього виявилося не досить: стихія завдала величезних руйнувань і центральним районам.

Філіппінський міністр внутрішніх справ Мар Роксас каже, що ситуація вимагає від рятувальників безпрецедентних зусиль, адже деякі місця перетворилися на суцільний хаос - мішанину з бруду й уламків.

Тисячі солдатів і співробітників благодійних організацій намагаються дістатися у віддалені райони країни.

Філіппінам допомагатимуть американські морські і повітряні сили. У Пентагоні вже заявили, що США нададуть техніку для пошуку та порятунку постраждалих з повітря, середні і важкі вертольоти для евакуації, а також літаки для перевезень.

У суботу вдень тайфун залишив зону відповідальності метеослужб Філіппін і вирушив у бік В'єтнаму зі швидкістю близько 35 кілометрів на годину.

У цій країні зводять укріплення, щоб захистити будинки від руйнування, та евакуюють понад 100 тисяч мешканців узбережних районів.