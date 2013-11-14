У Канаді заарештовано сотні людей через дитячу порнографію

Копирайт изображения Reuters Image caption У Канаді за один день заарештували 108 людей

Поліція Торонто заарештувала 341 людину в рамках масштабної операції проти поширення дитячої порнографії.

Канадійці стверджують, що врятували близько 400 дітей - зокрема з України.

Операція, яка отримала кодову назву Project Spade, тривала три роки.

У центрі розслідування була фірма Azov Films, зареєстрована у Торонто. Її звинувачують в тому, що вона продавала DVD-диски і вела онлайн-трансляцію відео з оголеними хлопчиками - зокрема, з Німеччини, Румунії та України.

Azov Films позиціонувала ці матеріали як "натуристські" і стверджувала, що у Канаді та США вони є легальними.

Фірма продавала відео у 94 країни світу, кажуть у поліції.

Серед заарештованих - близько сотні мешканців Канади та 240 осіб із інших країн.

Голову компанії, 42-річного Браяна Вея, заарештували ще в травні 2011 року в ході таємної операції.

Його звинувачують у скоєнні 11 різних злочинів, зокрема володінні, імпорті та експорті дитячої порнографії.

Офіцери поліції виявили сотні тисяч фото і відео, що показують жахливі статеві акти за участі дуже малих дітей, - це було найгірше з усього, що їм довелося будь-коли бачити Речниця поліції

Поліція Торонто також змогла встановити особу клієнтів сайту Azov Films.

Країни, які брали участь у розслідуванні, - Австралія, Іспанія, Мексика, ПАР, Норвегія та Ірландія.

У повідомленні для преси канадська поліція розповіла, що офіцери поліції, які працювали під вигаданими псевдо, натрапили на графічні зображення сексуальної наруги над дітьми, що поширювалися з інтернет-адреси в Торонто, у жовтні 2010 року.

Після цього до розслідування долучилися слідчі зі США, бо багато адрес замовників фільмів з дитячим порно були в Америці. Через сім місяців правоохоронці здійснили низку облав у Торонто.

"Офіцери поліції виявили сотні тисяч фото і відео, що показують жахливі статеві акти за участі дуже малих дітей, - це було найгірше з усього, що їм довелося будь-коли бачити", - сказала журналістам у Торонто речниця поліції.