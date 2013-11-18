На місці авіакатастрофи у Казані знайшли "чорні скриньки"

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На місці авіакатастрофи пасажирського літака в Казані виявили дві "чорні скриньки", повідомила голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна Анодіна.

За її словами, поки що зарано говорити про стан параметричного та мовного самописців. Їх розшифровуватимуть у Москві.

У неділю, 17 листопада, у міжнародному аеропорту "Казань" розбився літак авіакомпанії "Татарстан". Загинули всі, хто перебував на його борту: 44 пасажири і шість членів екіпажу.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що в авіакатастрофі загинула українка.

Причини катастрофи наразі невідомі. У прес-службі авіакомпанії "Татарстан" заявили, що до технічного стану літака претензій не було.

Міністр транспорту Росії Максим Соколов повідомив, що слідство розглядає п'ять версій трагедії: помилка пілотування, технічна несправність літака, неякісне пальне, робота наземних служб та погана погода.

Аеропорт Казані закрито. Рейси до Казані приймають в інших аеропортах.

18 листопада оголошено в Татарстані офіційним днем жалоби.

Ніхто не вижив

Список загиблих опубліковано на сайті управління МНС у Республіці Татарстан.

Приволзький регіональний центр МНС Росії повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі є двоє іноземців.

"Серед загиблих, імовірно, було двоє громадян іноземних держав (Ошуркова Маргарита 1958 року народження - Україна, Булл Донна Кароліна 1960 року народження - Великобританія)", - сказано в повідомленні МНС Росії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Літак сильно постраждав. Тіла загиблих обгоріли.

В українському МЗС підтвердили, що на борту літака перебувала українка.

"Серед загиблих - громадянка України 1958 року народження. На місце події виїхав консул Генерального консульства України у Нижньому Новгороді", - сказав ВВС Україна директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

В аварії загинув син президента Татарстану Ірек Мінніханов, а також голова управління ФСБ в цій республіці Олександр Антонов.

"Непосадковий стан"

Boeing 737-500 прямував з Москви до Казані. Аварія сталася близько 19:20 за місцевим часом (17:20 за Києвом).

Екіпаж літака заздалегідь повідомив диспетчерам про неготовність здійснити посадку в аеропорту, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на чиновників Татарстану.

"За попередніми даними, коли літак перебував ще за 500 метрів до кінця посадкової смуги, екіпаж доповів диспетчерам про непосадковий стан. Це може свідчити про те, що вийшло з ладу те чи інше обладнання, яке саме - екіпаж не уточнив", - цитує "Інтерфакс" представника оперативного штабу з ліквідації наслідків катастрофи літака.

Втративши висоту, Boeing торкнувся крилом землі при повторному заході на посадку, загорівся, і у нього вибухнули паливні баки. Літак упав у 150 метрах від злітно-посадкової смуги.

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У прес-службі авіакомпанії "Татарстан" уже заявили, що до технічного стану літака претензій не було.

За словами речниці компанії, у неділю літак зробив кілька рейсів: після перельоту Казань-Єреван-Казань він вилетів до Москви і мав повернутися до Казані.

Між рейсами літак проходив оперативне техобслуговування, і жодних неполадок виявлено не було.

Представниця авіакомпанії також заявила, що обидва пілоти мали великий досвід роботи - понад 20 років льотного стажу.

За даними Росгідромету, погодні умови в момент посадки в Казані були сприятливими. Зазвичай за таких умов проблем з посадкою не буває.

Boeing, який розбився, було випущено в 1990 році. Його експлуатували авіакомпанії Франції, Уганди, Бразилії, Румунії та Болгарії. Авіакомпанія "Татарстан" придбала його в 2008 році.

Boeing-737 - найпопулярніший у світі вузькофюзеляжний реактивний пасажирський літак.