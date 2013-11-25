У Харкові заборонили масові заходи через грип

Image caption Через карантин у місті не пускають відвідувачів до Юлії Тимошенко

Розпорядженням Харківського міського голови у місті заборонені усі масові заходи.

Геннадій Кернес пояснює, що таке рішення ухвалили після зверненням санітарно-епідеміологічної служби, яка стурбована підвищенням рівня захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями.

"Перенести на інші терміни проведення масових, дозвільних, розважальних і спортивно-масових заходів", - йдеться в розпорядженні від 22 листопада 2013 року.

Зокрема, карантин введено у всіх медичних закладах Харкова.

Як заявив в.о. головного санітарного лікаря Харкова Микола Чигринець, "це – призупинка, попередження. Ми не закриваємо навчальні заклади, не закриваємо лікарні. Ми тільки обмежуємо відвідування цих закладів та проведення масових заходів".

Стурбованість санепідслужби викликало зростання захворюваності на 11,4% у порівнянні з попереднім тижнем.

Але обмеження СЕС накладає вибірково. Заборона поки що не стосується навчальних закладів, театральних вистав або концертів: "Будемо в індивідуальному порядку підходити до таких заходів, в залежності від ситуації, яку ми відстежуємо і аналізуємо щодня", - пояснив пан Чигринець.

Спалах захворюваності у місті він пояснив погодними умовами: "Ось сьогодні був зранку туман, і через це вся інфекція - у нижніх прошарках атмосфери. А зміна погоди сприяє розповсюдженню інфекційних захворювань".

Через заборону представникам опозиції – Арсенію Яценюку, Юрію та Ірині Луценко – не дозволили побачитися із Юлією Тимошенко в лікарні "Укрзалізниці".

"Ми до речі єдині в лікарні були, хто придбали для карантину відповідні спеціальні засоби, вся лікарня без карантину ходить. Це відпрацьовується схема - через рішення про карантин - по всій Україні не дати можливості проводити мітинги", - заявив Арсеній Яценюк після марної спроби відвідати ув’язнену.