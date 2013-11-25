Сутички з Беркутом спалахнули через непорозуміння - міліція
Співробітники "Беркуту" підійшли до Європейської площі за дзвінком одного народного депутата, який висловив підозру, що у мікроавтобусі поблизу сцени могла бути вибухівка.
Про повідомили джерела в столичному ГУ МВС.
У міліції пояснили, що сутички спалахнули, бо мітингувальники не пропускали до автобуса співробітників вибухотехнічної служби, тому нібито було прийнято рішення "вберегти людей від можливої небезпеки" і взяти в оточення цей автобус.
Учасники мітингу за європейську інтеграцію відпустили затриманий автомобіль із, як стверджують опозиційні депутати, прослуховуючою апаратурою й озброєними людьми на Європейській площі в Києві, після чого там відновився порядок.
Як передають кореспонденти ВВС Україна, сутички припинилися після того, як опозиціонери відпустили авто із прослуховуючими пристороями. Авто у щільному кільці міліції поїхало з площі.
Опозиційні депутати заявили, що із цього авта прослуховувався їхній штаб.
Лідер ВО Свобода Олег Тягнибок заявив зі сцени, що демонстрантам вдалося вилучити "два чемодани апаратури" і що найближчим часом вони оприлюднять інформацію, яка міститься на пристроях.
Бійка з "Беркутом"
Раніше на Європейській площі спалахнули запеклі сутички між протестувальниками та беркутівцями. Міліція застосувала сльозогінний газ та била людей кийками.
У соцмережах повідомляють, що деяким людям кийками розбили голови.
Кореспондент ВВС Святослав Хоменко, який був у гущі подій, повідомив, що люди почали потроху залишати Європейську площу, де відновився концерт.
Як повідомляє "Інтерфакс", у міліції висловили здивування тим, що учасників акції на Європейській площі не поінформували про дзвінок депутата на номер 102.
"Через це склалася ситуація, що мітингувальники подумали про спробу розігнати акцію", - цитує агентство речника прес-служби МВС.
Однак прізвища депутата, який нібито викликав вибухотехніків, міліція не називає.
Правоохоронці не змогли уточнити, хто саме застосував сльозогінний газ, від якого постраждали учасники Євромайдану і журналісти.