Вирок врадіївським ґвалтівникам - від 5 до 15

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ірина Крашкова (праворуч) в результаті нападу отримала другу групу інвалідності

Cуд у Миколаївській області засудив до різних термінів ув'язнення трьох екс-міліціонерів та єгеря за спробу вбивства та зґвалтування жительки Врадіївки Ірини Крашкової.

Четверо чоловіків отримали від 5 до 15 років за ґратами, як того і просило обвинувачення.

Процес завершився відносно швидко. 29-річну жінку жорстоко побили і зґвалтували наприкінці червня, але розгляду справи сприяло те, що злочин проти пані Крашкової спричинили масові протести по всій Україні.

Як передав кореспондент ВВС Україна, головні обвинувачені - екс-міліціонери Євген Дрижак і Дмитро Поліщук - так і не визнали провини, а лише посміхалися до потерпілої під час розгляду справи.

"Я здивована відсутністю у них будь-якого почуття провини. За те, що вони зробили, потрібно давати довічне ув'язнення", - сказала після завершення розгляду постраждала.

Засідання суду відбувалося у переповненій залі, із Врадіївки приїхали рідні і близькі обох сторін.

Залишивши залу суду, родичі та друзі Дрижака і Поліщука почали вигукувати погрози та образи на адресу Ірини Крашкової, передав кореспондент ВВС.

Резонансний злочин

Справу розглядав суд у Первомайську. Вирок у п'ятницю зачитала головуюча у суддівській колегії Тетяна Маржина.

За розбій, зґвалтування і спробу вбивства Ірини Крашкової, а також службові злочини і зберігання наркотиків капітана міліції Євгена Дрижака засудили до 15 років за ґратами з конфіскацією усього майна, позбавлення звання капітана і штрафу 10 тисяч гривень.

Такий самий термін, конфіскацію майна і позбавлення звання лейтенанта міліції присудили Дмитру Поліщуку.

Єгеря Сергія Рабіненка засудили до 11 років в'язниці з конфіскацією майна.

Екс-заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції майора Михайла Кудринського за приховування тяжкого злочину і перевищення влади позбавили звання майора і засудили до 5 років в'язниці. Він також має виплатити 10 тисяч гривень штрафу на користь держави.

Окрім того, засуджені мають оплатити лікування і моральні та матеріальні збитки Ірини Крашкової - майже 400 тисяч гривень.

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Спочатку факт зґвалтування правоохоронці намагалися заперечувати, а кримінальне провадження, незважаючи важкі травми у потерпілої, спершу відкрили за статтею "нанесення легких тілесних ушкоджень".

Але Ірина Крашкова, якій вдалося вижити, назвала кривдників. За словами потерпілої, вона поверталася додому з дискотеки, коли її насильно заштовхали до авто, а потім били, зґвалтували по черзі і кинули у лісосмузі знайомі міліціонери та водій машини.

Не вірячи в об'єктивність слідства, жителі Врадіївки зібралися біля райвідділу міліції, а згодом штурмували його.

У підсумку акції з вимогами справедливого правосуддя переросли у протести в різних містах України.