У США вимагають юридично визнати шимпанзе особою

Image caption Активісти вимагають, щоб чотирьох шимпанзе звільни з полону

Група з захисту прав тварин США закликає суд Нью-Йорка юридично визнати шимпанзе особою, що може створити юридичний прецедент.

Проект "Права не-людей" домагається того, щоб шимпанзе на ім'я Томмі надали "правову індивідуальність" і, таким чином, "фундаментальне право тілесної свободи".

Група планує подати той же позов від імені трьох інших шимпанзе по всьому Нью-Йорку цього тижня.

Активісти хочуть, щоб чотирьох тварин звільни з полону.

Їх мають прийняти до притулку, який входить до Північноамериканського об'єднання притулків для приматів, твердять у групі.

"Тонни іграшок"

Захисники прав тварин подали позов від імені Томмі у понеділок.

"Ми стверджуємо, що шимпанзе є самостійними, тобто здатними до самовизначення та самоусвідомлення, а також здатними обирати, як прожити своє життя", - заявив засновник проекту "Права не-людей" Стівен Вайс в коментарі агенції АР.

Учені виклали свої докази в позові.

"Як тільки ми доведемо, що шимпанзе є самостійними, то цього має бути достатньо для них, щоби отримати правову індивідуальність та щонайменше захистити свої основні інтереси правами людини", - сказав пан Вайс.

За словами активістів, на даний час Томмі утримують у гаражі в старому фургоні у Гловерсвіллі в штаті Нью-Йорку.

Патрік Лейвері, власник місця, де живе Томмі, каже, що клітка шимпанзе простора, у ній "тонни іграшок".

Він сказав, що він врятував Томмі з його попереднього місця проживання, де з ним погано поводилися, водночас шимпанзе не змогли помістити до притулку, бо там не було місця.

"Коли (правозахисники з групи "Права не-людей") побачили б, де шимпанзе жив попередні 30 років, вони б підстрибнули від радості від того, де він перебуває зараз", - сказав пан Лейвері виданню New York Times.

Захисники тварин кажуть, що їхній позов покликаний змінити прийнятий правовий статус видів, які вважають самостійними, та може подаватися від імені горил, орангутангів, китів, дельфінів та слонів.