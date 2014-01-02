На борту "Академіка Шокальського" залишився лише екіпаж

Image caption Тепер на борту судна залишилися лише 22 членів екіпажу

З російського судна "Академік Шокальський", що загрузло в кризі біля берегів Антарктиди, успішно евакуювали всіх 52 пасажирів.

Раніше евакуацію кілька разів відкладали через несприятливі умови.

Австралійське управління морської безпеки (AMSA) повідомило, що всі науковці та туристи з судна вивезені вертольотом на борт "Аврори Аустраліс".

Російське судно застрягло у кризі 24 грудня за 1500 морських миль від австралійської Тасманії.

Судно використовувалося для Австралійської антарктичної експедиції, яка мала на меті повторити мандрівку австралійського натураліста Дугласа Моусона, здійснену століття тому.

25 грудня "Академік Шокальський" подав сигнал лиха, після чого координаційно-рятувальний центр Австралії направив на допомогу полярникам три криголами - австралійський "Аврора Аустраліс", французький "Астролябія" та китайський "Сніжний дракон".

За кілька годин до евакуації Австралійське управління морської безпеки (AMSA) передало, що "через поганий стан льоду на морі" баржа з австралійського криголама "Аврора Аустраліс" не може дістатися криголама "Сніжний дракон", куди збираються доправляти евакуйованих. Через це операцію вкотре відклали.

Однак згодом китайський вертоліт евакуював пасажирів судна, що опинилося в крижаній пастці.

За словами кореспондента ВВС Ендру Лак-Бейкера, який був на борту "Академіка Шокальського", політ вертольотом, що тривав 15 хвилин, був страшним.

Усіх пасажирів спершу висадили на крижині біля "Аврори Аустраліс", а потім перевезли на борт криголама невеликим човном.

За словами нашого кореспондента, російський екіпаж залишатиметься на борту "Академіка Шокальського" ще багато тижнів.