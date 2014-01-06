Полярний вихор приніс рекордний холод у Північну Америку

Image caption Полярний вихор спричинив рекордні холоди

У деяких штатах США, які потрапили під дію "полярного вихору", очікують рекордного падіння температури.

Внаслідок сніжних буревіїв у Канаді та на північному сході США товщина сніжного покриву досягла 60 см.

Аномальні погодні умови призвели до загибелі 16 осіб. Від суботи скасовано вже понад 3700 рейсів.

Літак із Торонто, що приземлився в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, занесло на посадковій смузі, і він "в'їхав" у снігові кучугури.

Ніхто з пасажирів на його борту не постраждав, але протягом двох годин усі рейси були скасовані, бо злітно-посадкові смуги обледеніли.

Причиною різкого падіння температури став так званий "полярний вихор" - вкрай холодні, щільні шари повітря, що рухаються проти годинникової стрілки.

За прогнозами метеорологів, у північних та центральних штатах США при штормових вітрах температура буде відчуватися як -51 градус за Цельсієм.

Найлютіші морози за останні кілька десятків років дадуть про себе знати на території від Верхнього Середнього Заходу до Середньо-Атлантичних штатів Національна метеослужба США

Місцева влада закликає жителів у цілях власної безпеки не виходити з будинків.

Десятки тисяч мешканців острова Ньюфаундленд, Канада, залишилися без електрики, так як після інтенсивних снігопадів трансформатор вийшов з ладу.

"Люті холоди"

"Найлютіші морози за останні кілька десятків років дадуть про себе знати на території від Верхнього Середнього Заходу до Середньо-Атлантичних штатів", - сказано в заяві Національної метеорологічної служби США.

Найбільше від морозних вітрів потерпатимуть штати Огайо, Південна Дакота та Іллінойс. Рясні снігопади очікуються в штатах Теннессі і Кентуккі.

Метеорологи повідомляють, що "від суботньої ночі до вівторка по країні пройде неймовірно потужний потік пронизливо холодного арктичного повітря".

Image caption Людей просять не виходити з будинків, щоб не обморозитися

Він досягне і північного сходу країни, де зовсім недавно пройшли сильні снігові бурі.

Очікувані температури можуть виявитися найнижчими за останні 20 років.

"Востаннє подібні арктичні холоди були в 1994 році, таке трапляється не щодня", - сказав агентству Reuters Боб Оравек, співробітник Національної метеорологічної служби.

У Канаді температура знизилася до -29 градусів за Цельсієм у Торонто і до -36 градусів у Квебек-Сіті. Таких морозів у країні не було принаймні два десятки років.

Через сильні снігопади порушений звичайний хід життя в ряді штатів США, включно зі штатами Нью-Йорк, Коннектикут і Массачусетс: закриті школи, не працює громадський транспорт, місцевих жителів просять не виходити з дому.

Товщина сніжного покриву в Бостоні досягла 45 см.

У понеділок не працювали школи у всьому штаті Міннесота, а також у деяких частинах штатів Вісконсін, Іллінойс, Індіана та інших.

Як повідомляє агентство Ассошіейтед Прес, у результаті сніжних бур загинули 16 людей.

У Філадельфії на складі, де зберігалася дорожня сіль, загинув один з робітників, на якого впала 30-метрова соляна брила.

Мешканка штату Нью-Йорк, хвора на Альцгеймера, вийшла зі свого будинку в сільській місцевості і замерзла насмерть.

Канадські метеорологи випустили спеціальне попередження про сильні снігопади в Онтаріо. "Повсюдні і дуже небезпечні морозні вітри", йдеться в цій заяві, очікуються в цьому регіоні цілу першу половину тижня.