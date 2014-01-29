Російський телеканал "Дождь" під загрозою відключення

Image caption Телеканал оголосив телемарафон про патріотизм

У Росії оператор кабельного телебачення "Акадо" заявив, що з 30 січня зупиняє мовлення популярного телеканалу "Дождь".

Причина цього рішення - зміна концепції мовлення телеканалу, який один із небагатьох російських ЗМІ вів трансляції з українського Євромайдану.

"Наша співпраця з каналом "Дождь" триває від літа 2011 року, але останнім часом відбулася істотна зміна концепції мовлення каналу, що змусило нас засумніватися в доцільності подальшого використання ліцензії на трансляцію "Дождя" в наших мережах", - сказав президент "Акадо" Віктор Кореш, якого цитує агентство Інтерфакс.

Раніше телеканал "Дождь", який викликав у певних колах обурення, коли провів опитування про блокаду Ленінграда, відключив у Санкт-Петербурзі і в кількох інших російських містах провайдер "Дом.ру".

26 січня відвідувачам інтернет-порталу "Дождя" запропонували відповісти на питання, чи варто було здати Ленінград німцям під час війни, щоби врятувати його жителів від голодної блокадної смерті.

Керівник асоціації кабельного телебачення Росії Юрій Пріпачкін в інтерв'ю РІА Новини заявив, що внаслідок цього у нього виникло бажання відключити канал від мовлення.

Блогери, чиновники та громадські діячі кинулися критикувати телеканал, після чого керівництво "Дождя" назвало опитування помилкою, а надмірно бурхливу реакцію на програму - політичним замовленням.

"Тиск влади"

Останнім часом відбулася істотна зміна концепції мовлення каналу, що змусило нас засумніватися в доцільності подальшого використання ліцензії на трансляцію "Дождя" в наших мережах. Віктор Кореш, президент кабельного опеоратора "Акадо"

У неділю в ефірі телеканалу "Дождь" пройде патріотичний марафон "Любити Батьківщину".

Оголошення про це було зроблено невдовзі по тому, як Законодавчі збори Петербурга звернулися до генерального прокурора Російської Федерації Юрія Чайки з проханням вжити санкцій щодо телеканалу "Дождь".

Депутати проголосували за те, що "міра реагування" може бути найсуворішою - закриття телеканалу.

У вівторок керівник Асоціації кабельного телебачення Росії Юрій Пріпачкін запропонував відключити мовлення "Дождя".

А вже в середу рекомендацію пана Пріпачкіна виконали оператор кабельних телемереж "Дом.ру", який відключив мовлення телеканалу своїм передплатникам у Петербурзі, Волгограді, Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді, Пермі, Самарі, Уфі і Ярославлі, і провайдер "Акадо", який зупиняє мовлення "Дождя" з 30 січня.

Тут не тільки не може бути мови про порушення закону з боку телеканалу "Дождь", навпаки - можна розглядати питання про відповідальність і порушення закону в діях тих, хто закликає його закрити, бо це по суті справи заклик до забороненої законом цензури і перешкоджання діяльності ЗМІ Павло Чіков, адвокат

Інвестор "Дождя" Олександр Винокуров в інтерв'ю Російській службі Бі-бі-сі визнав, що на телеканалі не виключають проблем з партнерами через "тиск влади".

"Не торкаючись формату телеканалу і цінностей, які він пропагує, ми переконані, що опитування ображає пам'ять загиблих у роки блокади людей", - заявив на засіданні Законодавчих зборів Петербурга автор ініціативи відключити мовлення "Дождя" Олексій Макаров.

Прокуратура дійсно може провести перевірку за зверненням і вжити певних заходів реагування, підтвердив bbcrussian.com юрист Павло Чіков, голова міжрегіональної асоціації правозахисних організацій "Агора".

"Цими заходами реагування можуть бути, наприклад, подання на адресу телеканалу, в якому буде написано, що прокурор вважає, що канал порушив федеральне законодавство і вимагає усунути порушення. Друге: прокурор може звернутися до відповідного повноважного органу, який наглядає за дотриманням законодавства у ЗМІ - це Роскомнагляд. І Роскомнагляд уже може ініціювати в тому числі судові процеси проти телеканалу "Дождь". І третє, прокурор може звернутися до суду в інтересах невизначеного кола громадян з вимогою призупинити діяльність телеканалу "Дождь", - уточнив Чіков.

Роскомнагляд уже зацікавився конфліктом навколо "Дождя" - не чекаючи подання від Генеральної прокуратури.

"Фахівці Роскомнагляду проводять аналіз ситуації з точки зору російського законодавства про ЗМІ. На перший погляд, питання перебуває в морально-етичній площині", - заявили в середу Інтерфаксу в прес-службі Роскомнагляду.

На захист "Дождя" виступила Рада з прав людини (РПЛ) при президенті Росії.

"Постійна комісія зі свободи інформації і прав журналістів РПЛ РФ вкрай стурбована пропозицією президента АКТР Юрія Пріпачкіна виключити "Дождь" із пакетів кабельного телебачення", - йдеться в повідомленні ради.

Патріотизм і свобода слова: що важливіше?

Павло Чіков, який також є членом РПЛ, підкреслює, що для прийняття будь-яких санкцій щодо каналу спершу необхідно встановити факт порушення ним закону. Однак юрист не зміг назвати закони, які міг у цій ситуації порушити телеканал "Дождь".

Ми не хочемо, щоби поняття "патріотизм" виявилося монополізованим. Не хочемо, щоб його змішували з лояльністю до влади. Тому в цю неділю з 12.00 ми проведемо телемарафон "Любити Батьківщину". Ми запрошуємо до участі в марафоні всіх, хто готовий обговорювати, що означає любити Батьківщину Заява телеканалу

"Я гублюся в здогадах. Я знаю, що Ірина Ярова, депутат Державної думи, вийшла із законодавчою ініціативою запровадити кримінальну відповідальність за сумніви в ролі Радянського Союзу у Другій світовій війні. Але ця маячня - ще тільки законопроект. На мій погляд, тут не тільки не може бути мови про порушення закону з боку телеканалу "Дождь", навпаки - можна розглядати питання про відповідальність і порушення закону в діях тих, хто закликає його закрити, бо це по суті справи заклик до забороненої законом цензури і перешкоджання діяльності ЗМІ", - вважає Павло Чіков.

У середу телеканал "Дождь" оголосив, що у відповідь на критику, яка звалилася на нього в неділю, він проведе патріотичний марафон "Любити Батьківщину".

"Весь тиждень нас звинувачували у відсутності патріотизму. Ми не хочемо, щоби поняття "патріотизм" виявилося монополізованим. Не хочемо, щоб його змішували з лояльністю до влади. Тому в цю неділю з 12.00 ми проведемо телемарафон "Любити Батьківщину". Ми запрошуємо до участі в марафоні всіх, хто готовий обговорювати, що означає любити Батьківщину", - йдеться у зверненні "Дождя".