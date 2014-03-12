Турчинов виключає військове втручання в Криму

Копирайт изображения Reuters Image caption Олександр Турчинов каже, що Росія відмовляється від будь-яких контактів із новою українською владою

Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов сказав, що військового втручання Збройних сил України в Криму не буде, щоб не наражати на небезпеку східні області.

В ексклюзивному інтерв'ю агенції Франс прес він також назвав запланований на неділю референдум в Криму щодо приєднання до Росії "обманом", результати якого будуть сфальсифіковані в Москві.

"Ми не можемо розпочати військову операцію в Криму, оскільки в небезпеці опиниться східний кордон, і Україну неможливо буде захистити", - сказав Турчинов.

"Те, що вони називають референдумом, відбудеться не в Криму, а в кабінетах у Кремлі. Російські війська не проводитимуть референдум, вони просто сфальсифікують його результати", - додав Олександр Турчинов.

"Це обман, і більшість мешканців Криму бойкотуватиме цю провокацію", - сказав в.о. президента України, з яким відмовляються співпрацювати Росія. Кремль вважає, що президент Янукович був усунений незаконно минулого місяця, а нова влада прийшла в результаті державного перевороту.

Те, що вони називають референдумом, відбудеться не в Криму, а в кабінетах у Кремлі. Російські війська не проводитимуть референдум, вони просто сфальсифікують його результати Олександр Турчинов

У вівторок усунутий президент України Віктор Янукович вкотре заявив, що досі вважає себе "єдиним легітимним президентом" та верховним головнокомандувачем Збройних Сил України.

Він заявив, що звернеться до сенату, конгресу та Верховного Суду Сполучених Штатів Америки, аби заблокувати виділення урядом цієї держави фінансової допомоги Україні.

Втім США та більшість західних країн вже висловили готовність співпрацювати із новою українською владою і наразі намагаються допомогти їй фінансово.

Росія не йде на контакт

Пан Турчинов також сказав, що Росія відмовляється знайти дипломатичне врегулювання кризи в Криму, відмовляючись від будь-яких контактів як на рівні міністерств закордонних справ, так і на найвищому урядові рівні.

Західні країни, серед яких Німеччина та Британія, намагаються створити міжнародну контактну групу для подолання кризи в України, втім без участі Росії важко буде досягти позитивного результату.

У вівторок парламент України звернувся із заявою до США, Великобританії і Росії як до країн-гарантів територіальної цілісності України, що підписали Будапештський меморандум 1994 року.

У заяві Верховної Ради сказано, що ситуація в Криму продовжує погіршуватися післявведення російських військ на півострів.

Враховуючи гарантії, отримані Києвом в обмін на відмову від власної ядерної зброї, Україна наполягає на тому, щоб Лондон і Вашингтон використали дипломатичні, політичні, економічні та військові заходи для забезпечення цілісності держави.

Україна також звернулася до Росії, яка підписала меморандум, з вимогою вивести свої війська з півострова і припинити агресію.