Замах на Кернеса: міліція назвала основну версію

Image caption Кернес критикував Віктора Януковича після його усунення з посади президента

В МВС кажуть, що в "діях зловмисників чітко прослідковується сценарій із дестабілізації ситуації в регіоні".

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що основна з версій замаху на пана Кернеса, який стався зранку 28 квітня, це помста за протидію сепаратистам.

"Одна з основних версій – реакція по-сепаратистські налаштованих осіб на останні події, що відбулися у Харкові...реакція на локалізацію сепаратистської групи, коли в Харкові наводиться порядок", - заявив пан Яровий.

Правоохоронець нагадав, що 27 квітня міліціонери Харкова затримали 13 радикально налаштованих громадян, у яких вилучили ящик з "коктейлями Молотова", маски, дерев’яні палиці, вибухові пакети та цвяхи.

Гарантій немає

Після замаху Геннадія Кернеса прооперували, проте лікарі не дають гарантій житиме він, чи ні. Стан мера Харкова Геннадія Кернеса оцінюють як тяжкий. Він втратив багато крові, повідомляє 5 канал.

Станом на 18:00 пан Кернес перебуває у непритомному стані під наркозом, повідомив директор Харківського інституту загальної і невідкладної хірургії Валерій Бойко.

"Торакоабдомінальне поранення – це завжди загрозлива для життя ситуація. У Геннадія Кернеса великі пошкодження органів грудної клітки, черевної порожнини і заочеревинного простору", - повідомив лікар.

За його словами, під час операції зупинили кровотечу, скоректували життєво важливі функції.

"Зараз проводяться консиліуми лікарів різних спеціальностей і додаткова діагностика його стану. До нього підключений апарат штучної вентиляції легенів", - повідомив Бойко.

Зараз мер Харкова перебуває в реанімації.

Вибухівка з розтяжкою

За інформацією правоохоронців, на місці де стався злочин, знайшли вибуховий пристрій з розтяжкою, а також гільзи.

Як повідомляє кореспондент ВВС Україна з Харкова, перший заступник керівника ГУМВС Харківської області Микола Фоменко розповів, що відкрито кримінальне провадження. За його словами, на місці, де стався замах на вбивство, проводяться оперативно-слідчі дії.

"Вже є певні напрацювання, вже відомо, звідки було зроблено постріл. Є припущення щодо зброї, яка була використана, але саму зброю ще не знайшли. Підозрюваних, затриманих ще немає", - повідомив пан Фоменко.

У той же час, за інформацією кандидата у президенти Михайла Добкіна, постріл у Геннадія Кернеса було зроблено зі снайперської гвинтівки.

Кореспондент ВВС у Харкові повідомляє, що Геннадій Кернес їхав на велосипеді неподалік лісосмуги у районі Білгородського шосе. Замах стався в 11:34. Харківський міський голова отримав вогнепальне поранення в спину - стріляли у спину, і куля пройшла навиліт.

Домашній арешт

Минулого місяця Печерський районний суд Києва обрав міському голові Харкова Геннадію Кернесу запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту.

Згідно з постановою суду, пан Кернес повинен перебувати вдома з дев'ятої години вечора до сьомої ранку щодня.

Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження проти харківського мера за статтями про викрадення людини, катування та погрози вбивства.

Геннадій Кернес вважає кримінальне провадження проти себе сфабрикованим.

Пана Кернеса вважають одним із соратників усунутого президента Віктора Януковича, втім після втечі останнього в Росію мер Харкова назвав пана Януковича "історією".

"Допа" і "Гепа"

У 1990-х роках (інформація про цей період відсутня в офіційній біографії) пана Кернеса судили за шахрайство та перепродаж краденого, і, як розповідають харків'яни, тоді він отримав прізвисько "Гепа" .

У 2002 році під час виборчої кампанії до Верховної Ради Геннадій Кернес підтримав свого друга Михайла Добкіна, який зараз є кандидатом в президенти України від Партії регіонів.

Незважаючи на заяви обох політиків, що їх пов'язують "тільки громадські та політичні проекти" , спостерігачі простежували зв'язок між успіхами Добкіна в бізнесі і дружбою з паном Кернесом.

У березні 2006 року Добкіна обрали мером Харкова. Під час передвиборної кампанії Кернес очолив його виборчий штаб, а сам згодом був обраний секретарем Харківської міської ради.

Незадовго до виборів до Верховної Ради України 2007 року в інтернеті з'явився відеозапис підготовки телезвернення Добкіна до харків'ян. Ролик містив велику кількість ненормативної лексики і обернувся скандалом для обох політиків. Широкого вжитку отримали їх прізвиська "Допа" і "Гепа". У 2007 році були спроби виключити Кернеса з Партії регіонів, проте успіху вони не мали.

У ЗМІ також з'являлася інформація про кілька замахів на Геннадія Кернеса.