ООН: женевські угоди не виконуються

Копирайт изображения AFP Image caption Рада Безпеки ООН збирається на спеціальні засідання щодо України ледь не щотижня

Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман наголосив, що ситуація на сході і півдні України продовжує погіршуватися, а женевські угоди щодо врегулювання кризи, досягнуті 17 квітня на переговорах між ЄС, США, Росією та Україною, не виконуються.

Чергове засідання Ради Безпеки ООН у вівторок було скликане за ініціативою Великої Британії.

Пан Фелтман також знову наголосив на необхідності звільнення військових експертів ОБСЄ та українських військовослужбовців, які їх супроводжували. Групу захопили минулої п'ятниці в Слов'янську на Донеччині. Проросійські активісти підозрюють їх у шпигунстві. Вони звинувачення відкидають, але наразі звільнений лише один військовий спостерігач за станом здоров'я.

"Групи військових і озброєних цивільних осіб збільшуються кількісно і нарощують свою діяльність в різних містах регіону, захоплюють будівлі, блокують дороги і блокують зв'язок цілих міст і громад з рештою країни. Почастішали повідомлення про катування, викрадання і насильницькі сутички", - сказав Джеффрі Фелтман.

Він повідомив, що у понеділок самопроголошені сепаратистські групи почали операцію із захоплення Луганська. Він також висловив стурбованість щодо замаху на мера Харкова Геннадія Кернеса, який наразі перебуває у важкому стані в Ізраїлі.

Пан Фелтман сказав, що планує наступного тижня відвідати Україну.

Санкції - контрпродуктивні

США та ЄС у понеділок запровадили нові санкції щодо російського керівництва у відповідь на політику Кремля щодо Києва.

Групи військових і озброєних цивільних осіб збільшуються кількісно і нарощують свою діяльність в різних містах регіону, захоплюють будівлі, блокують дороги і блокують зв'язок цілих міст і громад з рештою країни. Почастішали повідомлення про катування, викрадання і насильницькі сутички Джеффрі Фелтман

На засіданні Радбезу постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін наголосив, що своїми діями Захід лише ускладнює ситуацію.

"Замість чесної спільної роботи з метою виведення України з кризи, в яку завів їх же політичний авантюризм, наші колеги із США та країн ЄС воліють поширювати злісні інсинуації відносно російської політики, чинити підступи проти Росії, вигадуючи так звані санкції, які є безглуздими і контрпродуктивними" , - сказав пан Чуркін.

Абхазький сценарій

Постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв заявив про високу ймовірність реалізації Росією "абхазького сценарію" на сході України. Він також вважає, що однією з цілей таких дій є зрив президентських виборів, запланованих на 25 травня.

"Ми стурбовані тим, що сценарій, який підготовлений для сходу України, може бути схожим на сценарій, який Росія застосувала в Абхазії. На жаль, ми повинні сказати, що це дуже реалістичний сценарій. Є повідомлення, що російські військові транспортні засоби з написами українською та російською мовою "миротворча місія" вже пересуваються вздовж кордонів з Україною. Точно так сталося в Абхазії", - сказав український дипломат, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок у Нью-Йорку.

Пан Сергеєв наголосив, що Росія повинна виконувати женевські домовленості, які включають відведення військ від кордонів України, "закликати своїх протеже звільнити заручників, скласти зброю і покинути адміністративні будівлі".

"Вона також повинна засудити терор і насильство, що чинять озброєні угрупування, і що вона не підтримує такі дії. Росія повинна припинити військову риторику і повинна почати діяти конструктивно і цивілізовано та утриматися від будь-яких дій, спрямованих на те, щоб перешкодити проведенню президентських виборів", - сказав український дипломат.

Він закликав Раду безпеки ООН дати "найсерйознішу оцінку" діям Росії: "Рада повинна вдатися до рішучих кроків, щоб покласти край агресії, захистити територіальну цілісність України".

Росія наголошує, що не має жодного відношення до подій на сході Україні, покладаючи відповідальність на владу в Києві, які вона вважає нелегітимною.