ООН: женевські угоди не виконуються

  • 30 квітня 2014
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Рада Безпеки ООН збирається на спеціальні засідання щодо України ледь не щотижня Копирайт изображения AFP
Image caption Рада Безпеки ООН збирається на спеціальні засідання щодо України ледь не щотижня

Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман наголосив, що ситуація на сході і півдні України продовжує погіршуватися, а женевські угоди щодо врегулювання кризи, досягнуті 17 квітня на переговорах між ЄС, США, Росією та Україною, не виконуються.

Чергове засідання Ради Безпеки ООН у вівторок було скликане за ініціативою Великої Британії.

Пан Фелтман також знову наголосив на необхідності звільнення військових експертів ОБСЄ та українських військовослужбовців, які їх супроводжували. Групу захопили минулої п'ятниці в Слов'янську на Донеччині. Проросійські активісти підозрюють їх у шпигунстві. Вони звинувачення відкидають, але наразі звільнений лише один військовий спостерігач за станом здоров'я.

"Групи військових і озброєних цивільних осіб збільшуються кількісно і нарощують свою діяльність в різних містах регіону, захоплюють будівлі, блокують дороги і блокують зв'язок цілих міст і громад з рештою країни. Почастішали повідомлення про катування, викрадання і насильницькі сутички", - сказав Джеффрі Фелтман.

Він повідомив, що у понеділок самопроголошені сепаратистські групи почали операцію із захоплення Луганська. Він також висловив стурбованість щодо замаху на мера Харкова Геннадія Кернеса, який наразі перебуває у важкому стані в Ізраїлі.

Пан Фелтман сказав, що планує наступного тижня відвідати Україну.

Санкції - контрпродуктивні

США та ЄС у понеділок запровадили нові санкції щодо російського керівництва у відповідь на політику Кремля щодо Києва.

На засіданні Радбезу постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін наголосив, що своїми діями Захід лише ускладнює ситуацію.

"Замість чесної спільної роботи з метою виведення України з кризи, в яку завів їх же політичний авантюризм, наші колеги із США та країн ЄС воліють поширювати злісні інсинуації відносно російської політики, чинити підступи проти Росії, вигадуючи так звані санкції, які є безглуздими і контрпродуктивними" , - сказав пан Чуркін.

Абхазький сценарій

Постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв заявив про високу ймовірність реалізації Росією "абхазького сценарію" на сході України. Він також вважає, що однією з цілей таких дій є зрив президентських виборів, запланованих на 25 травня.

"Ми стурбовані тим, що сценарій, який підготовлений для сходу України, може бути схожим на сценарій, який Росія застосувала в Абхазії. На жаль, ми повинні сказати, що це дуже реалістичний сценарій. Є повідомлення, що російські військові транспортні засоби з написами українською та російською мовою "миротворча місія" вже пересуваються вздовж кордонів з Україною. Точно так сталося в Абхазії", - сказав український дипломат, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок у Нью-Йорку.

Пан Сергеєв наголосив, що Росія повинна виконувати женевські домовленості, які включають відведення військ від кордонів України, "закликати своїх протеже звільнити заручників, скласти зброю і покинути адміністративні будівлі".

"Вона також повинна засудити терор і насильство, що чинять озброєні угрупування, і що вона не підтримує такі дії. Росія повинна припинити військову риторику і повинна почати діяти конструктивно і цивілізовано та утриматися від будь-яких дій, спрямованих на те, щоб перешкодити проведенню президентських виборів", - сказав український дипломат.

Він закликав Раду безпеки ООН дати "найсерйознішу оцінку" діям Росії: "Рада повинна вдатися до рішучих кроків, щоб покласти край агресії, захистити територіальну цілісність України".

Росія наголошує, що не має жодного відношення до подій на сході Україні, покладаючи відповідальність на владу в Києві, які вона вважає нелегітимною.