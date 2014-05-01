Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Луценко став довіреною особою Петра Порошенка

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко каже, що кандидат в президенти Петро Порошенко пропонував партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко, домовитися про спільну роботу в новому уряді після президентських виборів.

"Петро Олексійович Порошенко пропонував "Батьківщині" домовитися про посаду прем'єр-міністра від цієї потужної демократичної політичної сили. На жаль, пропозиція, яку я особисто передавав, була відхилена", - сказав в Ужгороді журналістам Юрій Луценко, зареєстрований довіреною особою Петра Порошенка на виборах.

Пан Луценко вважає це неправильним рішенням "Батьківщини".

Петра Порошенка та Юлію Тимошенко вважають фаворитам президентських перегонів, хоча, згідно із останніми опитуваннями, у пана Порошенка значний відрив.

Пан володіє кондитерським бізнесом "Roshen", який зазнав економічних обмежень з боку Росії, та низкою інших бізнес-активів, а також "5 каналом".

За даними журналу Forbes (березень 2014), його статки складають понад 1,3 мільярда доларів, і в Україні він посідає сьому сходинку в рейтингу найбагатших людей країни.

Відносини між Порошенком та Тимошенко погіршились після того, які прийшли до влади у 2004 році разом з президентом Ющенком.

Напередодні український бізнесмен Дмитро Фірташ підтвердив Російській службі Бі-бі-сі, що зустрічався у Відні з кандидатом в президенти Петром Порошенком.

"Я готовий зустрічатися з усіма, з ким можна", - заявив Фірташ, додавши, що підтримує ті ідеї, які висловлює Порошенко.

Про зустріч пана Порошенка з паном Фірташем заявила кандидат у президенти Юлія Тимошенко.

"У нього (Порошенко- Ред) знайшлося значно більше часу для того, щоб поїхати до Відня і зустрітися і домовитися про політичні перспективи з Фірташем", - заявила минулого тижня політик в ефірі програми Шустер Live, в якій також передбачалося участь її опонента.