МЗС Італії та ОБСЄ стурбовані смертю журналістів на Донбасі

Копирайт изображения AFP Image caption 30-річний Андреа Роккелі загинув під час мінометного обстрілу

Міністерство закордонних справ Італії та ОБСЄ закликали українську владу розслідувати смерть італійського журналіста Андреа Роккелі, якого вбили біля Слов'янська Донецької області.

30-річний фоторепортер Енді Роккелі та його російський перекладач Андрій Миронов загинули 24 травня під час мінометного обстрілу у селі Андріївка поблизу Слов'янська.

У тому ж бою поранинили французького журналіста Вільям Рогюлона.

Міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні висловила співчуття родинам загиблих та закликала українську владу відновити хід нападу, жертвою якого стали журналісти.

З подібними закликами звернулася також представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович.

Вона назвала ситуацію із безпекою журналістів в Україні "обурливою".

"Ці смерті є жахливим нагадуванням, що недостатньо зроблено для того, аби захистити журналістів, які ризикують власним життям, передаючи інформацію із конфліктних зон в Україні. Я висловлюю стурбованість обурливою ситуацією відносно безпеки журналістів в країні у багатьох випадках, але ситуацію продовжує погіршуватися", - сказано у заяві пані Міятович.

У заяві ОБСЄ також сказано, що 24 травня під обстріл потрапили журналісти білоруського телеканалу BelSat TV Юрій Висоцький, Сергій Марчік та Олександр Борозенко, однак про поранення не повідомлялося.

Реакція України

В. о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця у телефонній розмові з італійським міністром запевнив, що до розслідування цієї трагедії залучать найкращих спеціалістів.

У заяві українського МЗС сказано, що, за словами пана Дещиці, цей випадок свідчить про те, що "терористичні групи" продовжують заважати роботі журналістів в Україні.

"Співрозмовники відзначили нагальну необхідність деескалації ситуацію у східних областях України, як це передбачено женевськими домовленостями", - сказано у повідомленні.

В Генпрокуратурі заявили, що загиблі журналісти перебували на території, яку контролюють сепаратисти.

Про це на брифінгу в Києві заявив начальник Головного управління Генпрокуратури Микола Гошовський, передає "Інтерфакс".

За його словами, журналісти загинули внаслідок перестрілки між українськими військовими та сепаратистами.

"Це не була операція (АТО-ред.) це була відповідь на дії терористів, в результаті чого загинув італійський журналіст та його перекладач", - заявив пан Гошовський.

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про вбивство за обтяжливих обставин.