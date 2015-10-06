Новинна аналітика від ВВС Україна - відтепер на ICTV

Глядачі одного з провідних українських телеканалів, ICTV, відтепер отримають прямий доступ до незалежних коментарів і аналізу поточних подій від ВВС Україна.

Щопонеділка та щосереди журналісти ВВС Україна, які працюють у Лондоні, з'являтимуться у вечірній новинній програмі ICTV, що виходить у прайм-тайм, з репортажами та аналізом ключових міжнародних подій та історій, що сталися протягом дня і які знаходять відгук серед української аудиторії.

У понеділок, 5 жовтня, під час першого телевізійного зв’язку між New Broadcasting House ВВС у Лондоні та студіями ICTV в Києві кореспондент ВВС Україна Андрій Кравець розповів про розвиток подій довкола ситуації в Сирії.

Редактор ВВС Україна Ніна Кур'ята зазначила: "Співпраця з ICTV – це новий захопливий етап розвитку для ВВС Україна. Ми переконані, що наш продукт допоможе українській аудиторії краще розуміти світ. Аналіз від наших кореспондентів також познайомить нову аудиторію з матеріалами ВВС Україна, які можна знайти на веб-сайті bbc.ua”.

Олена Фроляк, головний редактор інформаційної служби каналу ICTV, сказала: "За збігом обставин наша співпраця починається в дуже відповідальний і напружений геополітичний момент- у Європі криза з біженцями, світ "вступив" у сирійський конфлікт, в Україні з‘явилась хистка надія на мир, тому географія і якість коментарів, аналізу і думок для нашої редакції зараз без перебільшення – велике професійне надбання. Окрім політичного контексту і притаманного ВВС глибокого розуміння глобальних процесів, ми сподіваємось і на матеріали соціального характеру. Для нас важливі цінності розвиненого суспільства - якість освіти, медицини, судочинства, як усе це працює у Британії цікаво нашому глядачеві. У мене лише позитивні очікування від проекту з ВВС і сподівання на конструктивний і продуктивний діалог двох редакцій".

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