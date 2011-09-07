Літак із Пакистану приземлився у Туреччині через загрозу вибуху

Image caption Поки що обшук літака, що прямував із Пакістану до Британії, не виявив ознак вибухівки

Пасажирський літак, що здійснював рейс із пакистанського міста Лахор до Манчестера був змушений зробити посадку в аеропорту Стамбула через підозри у тому, що на борту була вибухівка.

За повідомленнями, загрозу вибуху було виявлено тоді, коли літак вже був над територією Болгарії, після чого екіпаж попросив про екстрену посадку у Стамбулі, де, врешті, літак і приземлився.

Літак Боїнг-777, що належить Пакистанським міжнародним авіалініям, мав на борту 378 пасажирів.

Після посадки літак було переміщено у віддалену частину летовища, а пасажирів виведено з лайнера до одного із терміналів аеропорту. Зараз літак обшукують за допомогою собак-пошуківців. Поки що ознак вибухівки не виявлено.

Керівник Пакистанських міжнародних авіаліній заявив, що повідомлення про загрозу на борту літака компанії надійшло із Ісламабада.

Одночасно із цим до головного офісу компанії надійшло повідомлення про загрозу на борту ще одного літака із 176 пасажирами на борту, що прямував до Куала Лумпур в Малазії. Цей літак здійснив безпечну посадку у Малазії, після чого сам літак та його пасажирів обшукали.