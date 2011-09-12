Справу Тимошенко перенесли на 27 вересня

Суддя у справі Юлії Тимошенко Родіон Кірєєв оголосив перерву засідання до 27 вересня.

Як очікували, в понеділок мали відбутися судові дебати, які є завершальною стадією процесу. Але, як підкреслив адвокат підсудної Олександр Плахотнюк, у сторони захисту не було достатньо часу на підготовку до них.

"З урахуванням звернення підсудної з приводу її підготовки до судових дебатів... суд для забезпечення прав на захист оголошує перерву в слуханні справи до 27 вересня", - сказав Родіон Кіреєв в понеділок зранку, вислухавши екс-прем'єра та її адвокатів.

На початку засідання Юлія Тимошенко заявила, що готова до дебатів, попри те, що часу на підготовку у неї було вкрай недостатньо.

Наступне засідання розпочнеться о 15:00 27 вересня.