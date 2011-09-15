МВФ каже про нову небезпечну фазу кризи

П'ять світових центральних банків намагаються підвищити ліквідність комерційних кредиторів.

Центральний банк США, Банк Англії, Європейський центральний банк, Банк Японії і Швейцарський національний банк нададуть комерційним банкам три додаткові транші, аби зменшити фінансовий тиск на них.

Після цього повідомлення акції банків стрімко зросли на 22%.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард заявила, що світова економіка увійшла у нову і небезпечну зону кризи.

"Без колективних, рішучих дій існує реальний ризик того, що найбільші економіки відкочуватимуться назад замість того, щоб йти вперед", - заявила у Вашингтоні Крістін Лаґард.

Три додаткові кредити у доларах США будуть надані комерційним банкам у жовтні, листопаді та грудні.