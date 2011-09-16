Зросла кількість загиблих шахтарів у британському Вельсі
- 16 вересня 2011
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Британська поліція знайшла тіло третього гірника, загиблого у шахті на півдні Вельсу.
Раніше виявили тіла ще двох шахтарів, які виявилися заблокованими у затопленій копальні. Невідомою лишається доля ще одного гірника.
Рятувальники кажуть, що сподіваються знайти його живим.
Аварія сталася на глибині майже 100 метрів, рятувальну операцію ускладнює погана видимість та потоки багнюки.