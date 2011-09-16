Зросла кількість загиблих шахтарів у британському Вельсі

Британська поліція знайшла тіло третього гірника, загиблого у шахті на півдні Вельсу.

Раніше виявили тіла ще двох шахтарів, які виявилися заблокованими у затопленій копальні. Невідомою лишається доля ще одного гірника.

Рятувальники кажуть, що сподіваються знайти його живим.

Аварія сталася на глибині майже 100 метрів, рятувальну операцію ускладнює погана видимість та потоки багнюки.