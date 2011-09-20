Уряд хоче підвищити зарплати бюджетникам на третину

Проект бюджету на 2012 рік, що його уряд передав на розгляд парламенту, передбачає підвищення заробітної платні бюджетників на 25-30 відсотків.

За словами першого заступника міністра фінансів України Анатолія Мярковського, саме на це буде спрямована левова частка від зростання доходів бюджету, на які розраховує уряд.

"Значний об’єм ресурсу, який прогнозується отримати від податкових надходжень, буде спрямований на підивщення мінімальної заробітної платні, від якої залежать зарплати працівників бюджетної сфери. Це становитиме 18 мільярдів гривень, які ми направимо із загального приросту саме на такі цілі. Наступного року підвищення заробітної плати торкатиметься усіх представників бюджетної сфери. І по різних категоріях, залежно від досвіду і професійної оцінки, приріст заробітної платні складе від 25 до 30 відсотків вцілому за рік", - заявив урядовець.

Відтак, зарплатня вчителя вищої категорії має зрости на чверть, що становить 614 гривень від нинішньої зарплати вчителів, а лікаря-хірурга - на третину, або 861 гривню від нинішньої зарплатні.