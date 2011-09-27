Блайх: в Україні не усвідомили трагедію Бабиного Яру

Головний рабин України Якоб дов Блайх вважає, що в Україні досі не усвідомили важливість трагедії Бабиного Яру.

Про це він сказав 27 вересня на конференції в Києві, присвяченій 70-м роковинам Бабиного Яру, які відзначають цими днями.

"Україна не розуміє до кінця важливість дати. 70-річчя із часу трагедії в Бабиному Яру - це нагода показати всьому світові, що ми хочемо йти в Європу", - заявив Яков дов Блайх.

Натомість, на його думку, цю дату відзначають в Україні на нижчому рівні, ніж п'ять років тому. "Маємо те, що маємо", - зацитував з цього приводу рабин вислів першого президента незалежної України Леоніда Кравчука.

Директор Інституту філософії імені Сковороди академік Мирослав Попович також вважає, що увага з боку влади недостатня.

"Керівництво держави повинно було проінтерпретувати слово "Бабин Яр" щоб було зрозуміло, як ми ставимося до цієї події сьогодні. Адже не тільки підтримка нацистських злодіянь є злочином, але злочином є також і замовчування чи заперечення самого факту", - заявив Мирослав Попович BBC.ua.

В 1941 році за два дні - 29 та 30 вересня - в урочищі Бабин Яр розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Загалом під час німецької окупації Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів мирного населення і радянських військовополонених, євреїв та ромів, а також членів Організації Українських Націоналістів, партійних та радянських активістів, підпільників та інших.