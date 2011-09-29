Україна вшановує 70-річчя від початку масових розстрілів в Бабиному Яру. Розстріли мирного населення та військовополонених розпочалися 29 вересня 1941 року.

Водночас заходи з вшанування річниці за участю української влади, зокрема і президента Віктора Януковича, пройдуть у Києві третього жовтня.

Натомість 29 вересня громадський комітет вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру влаштовує панахиду та покладання квітів до пам'ятних знаків меморіалу "Бабин Яр".

Президент Янукович у зверненні, опублікованому на його офіційному сайті, назвав Бабин Яр "однією із найжахливіших трагедій минулого століття" та зазначив, що в Україні немає місця "для расового насилля та агресії".

"Шовінізм, ксенофобію та нетерпимість не можна побороти тільки силовими методами чи політикою. Боротьба з цим злом має проходити через душу кожного з нас", - йдеться у зверненні глави держави.

Напередодні єврейська громада Києва заявила, що попри розпорядження влади про створення Національного історично-меморіального заповідника "Бабин Яр", приміщення для нього все ще немає.

Представники громади закликали владу надати їм приміщення на вулиці Мельникова в Києві. Тоді як головний рабин України Якоб дов Блайх сказав, що в Україні досі не усвідомили важливість трагедії Бабиного Яру.

В 1941 році за два дні - 29 та 30 вересня - в урочищі Бабин Яр розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Загалом під час німецької окупації Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів мирного населення і радянських військовополонених, євреїв та ромів, а також членів Організації Українських Націоналістів, партійних та радянських активістів, підпільників та інших.