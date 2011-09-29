Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко доводить у суді вигідність для України підписаних у 2009 році газових угод.

Юлія Тимошенко заявила, що перехід на ринкові ціни був для неї принциповим питанням, оскільки це позбавляло Україну політичної залежності від Росії. Раніше так само зробили Балтійські держави, Польща та інші країни.

Екс-прем'єр твердить, що ціна, про яку вона домовилася із Владіміром Путіним, була "нормальною" і не зачіпала інтересів пересічних громадян України.

Юлія Тимошенко назвала цифри, які свідчать про те, як піднімалась ціна на газ до 2009 року, і зробила висновок, що зростання було щороку, а у 2006 році - на 90%. Водночас, внаслідок її домовленостей ціна зросла на 29%.

"Якщо мене судять за ці угоди, то що треба зробити із тими президентами і прем'єрами, які домовлялися на значно гірших умовах?" - запитала Юлія Тимошенко.

Екс-прем'єр твердить, що нею були досягнуті домовленості про збільшення ставки на транзит газу територією України на більш вигідних умовах, ніж у попередні роки.