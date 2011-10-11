Путін "не розуміє", за що Тимошенко дали 7 років

Прем'єр-міністр Росії Владімір Путін "не дуже розуміє", за що екс-прем'єра України Юлію Тимошенко приговорили до семи років позбавлення волі. Про це він заявив у Пекіні, де перебуває з візитом. За словами Путіна, сама Тимошенко нічого не підписувала.

Найголовніше - те, що ці угоди були підписані у повній відповідності до законів Росії, України, міжнародними нормами", - заявив Путін. Він додав, що вважає небезпечним ставити під сумнів "газові" домовленості між Росією і Україною 2009 року.

Раніше екс-президент України Віктор Ющенко у своєму ексклюзивному інтерв'ю bbc.ua заявив, що угоди були підписані особисто Тимошенко, і ними вона зрадила національні інтереси України.