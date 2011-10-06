ЄЦБ і Банк Англії допоможуть фінансовим системам країн ЄС

Два провідні центральні банки оголосили про нові заходи, спрямовані на порятунок економік країн ЄС від боргової кризи і зупинки економічного зростання.

Європейський центральний банк відновлює надання банкам кредитів на рік, аби підвищити їхню ліквідність і запобігти можливій кризі через неповернення позичальниками кредитів.

Банк Англії також відновлює свою політику "Кількісного пом'якшення". Він збирається спрямувати ще 160 мільярди доларів у британску фінансову систему, аби захистити економіку Великобританії від боргової кризи.