Муаммар Каддафі закликав прихильників вийти на вулиці.

Колишній лівійський лідер звернувся до своїх прихильників з аудіо-зверненням.

Телеканал, базований в Дамаску, передав запис, в якому Каддафі закликав усіх, хто підтримує його, вийти на вулиці лівійських міст на знак протесту проти нової адміністрації країни.

Полковник також звернувся до урядів країн, що розвиваються, які визнали Національну перехідну раду Лівії, і заявив, що вони теж можуть бути зміщені за допомогою іноземного втручання.

3 жовтня сили Національної перехідної ради Лівії почали новий наступ на місто Сирт, один з останніх опорних пунктів полковника Каддафі.