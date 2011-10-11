NBA скасувала перші два тижні баскетбольного сезону

Північноамериканська баскетбольна ліга скасувала два перші тижні нового сезону через провал переговорів між профспілками та керівництвом ліги про нові трудові угоди.

Після кількох годин перемов власники баскетбольних команд та представники профспілок не змогли домовитися щодо нового контракту для гравців.

Комісіонер ліги Девід Стерн сказав, що між сторонами - суттєві суперечності.

Скасовані не лише перші ігри нового сезону, але й через ці переговори не відбулися майже півтори сотні передсезонних ігор.

Ігри NBA не відбуваються з червня.